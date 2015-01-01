Умер владелец Vogue, GQ и New Yorker

В Нью-Йорке на 90-м году жизни скончался медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший.

Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус, родившийся 8 ноября 1927 года, вместе со своим братом Дональдом владел компанией Advance Publications, которой принадлежат более 100 интернет-ресурсов и 140 изданий. Среди них – журналы Vogue, GQ, Gourmet, Signature и New Yorker. Компания была основана отцом братьев в 1922 году.

В течение 40 лет, вплоть до 2015 года, Сэмюэль Ньюхауз руководил журнальным подразделением Conde Nast Publications. В 2015 году он ушел в отставку и занял пост почетного главы Conde Nast.

Помимо Conde Nast медиамагнат владел контрольным пакетом акций Discovery Communications.

Состояние Ньюхауса-младшего оценивалось в 12,1 миллиарда долларов.

Причина смерти бизнесмена пока не называется, но известно, что Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус длительное время болел.