Умер убийца кинорежиссера Пазолини

Пелози сознался в совершении им убийства на следующий день после гибели режиссера, 2 ноября 1975 года, после того как его задержали за рулем машины Пазолини. Режиссер был избит до смерти на пустынном пляже недалеко от Рима.

По версии следствия, 17-летний Джузеппе убил режиссера в состоянии аффекта после того, как встретился с ним на пляже для сексуальных отношений. Суд приговорил Пелози к девяти годам и семи месяцам тюрьмы. В 1982 году он вышел на свободу условно-досрочно, а в 2005 году внезапно признался, что не убивал Пазолини. По словам Пелози, режиссер стал жертвой группы людей, которые хотели проучить его за то, что Пазолини был коммунистом.

В результате такого заявления дело было снова открыто, однако через некоторое время приостановлено, так как следствию не удалось найти никаких новых доказательств, а все подозреваемые к тому времени уже скончались.

По мнению друзей и знакомых режиссера, подлинными убийцами были итальянские ультраправые, которые хотели отомстить Пазолини за его скандальный фильм «Сало, или 120 дней Содома» – о нравах высших кругов в республике, находящейся под управлением Бенито Муссолини во время Второй мировой войны.

Редактор отдела культуры русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек так прокомментировал его смерть на своей странице в Facebook: «Как говорил Павел Черноморский, мы влюблены не в Пазолини, а в его убийцу. Теперь любить некого».