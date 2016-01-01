Умер писатель и сатирик Михаил Задорнов

Ушел из жизни российский сатирик Михаил Задорнов. О смерти 69-летнего артиста сообщают российские СМИ.

Задорнов долгое время страдал от онкологического заболевания. Обострение болезни известного сатирика произошло летом 2016 года, в результате чего Задорнов отменил все свои выступления и гастроли.

В конце 2016 года юморист был прооперирован в Германии, что помогло заметно улучшить его состояние.

В начале ноября в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие – до этого сатирик исповедовал неоязычество.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. За свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Артист широко известен критическими высказываниями в адрес современной западной (прежде всего американской) культуры и образа жизни.

Власти Украины в рамках санкций против РФ внесли Михаила Задорнова в список персон нон грата после того, как 11 марта 2014 года он подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и Крыму. Сам сатирик назвал такое решение бесплатным пиаром.