Умер певец Джордж Майкл

Известный британский певец Джордж Майкл скончался 25 декабря на 54-м году жизни.
Местная полиция подтвердила, что певец умер у себя дома в Великобритании. О подробностях кончины пока неизвестно, но некоторые СМИ сообщают, что причиной стала сердечная недостаточность. По данным полицейских, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено, передает lenta.ru.
«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества», – говорится в заявлении издателя артиста.
В 2011 году Джордж Майкл был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.
Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы занялся сольной карьерой. Певец выпустил шесть альбомов.
За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять премий MTV. Последний альбом под названием Symphonica был выпущен в 2014 году.
Фото: yugopolis.ru