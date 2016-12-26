Умер певец Джордж Майкл

Известный британский певец Джордж Майкл скончался 25 декабря на 54-м году жизни.

Местная полиция подтвердила, что певец умер у себя дома в Великобритании. О подробностях кончины пока неизвестно, но некоторые СМИ сообщают, что причиной стала сердечная недостаточность. По данным полицейских, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено, передает lenta.ru.

«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества», – говорится в заявлении издателя артиста.

В 2011 году Джордж Майкл был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.