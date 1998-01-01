ТЕЛЕКРИТИКА

Умер отец Мыколы Вересня академик Константин Сытник

Дуся

На 92-м году ушел из жизни ученый, академик АН Украины (1973) Константин Меркурьевич Сытник, отец журналиста Мыколы Вересня. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Константин Сытник – один из основателей Украинской республиканской партии «Собор», в 1980–1985 годах был председателем Верховного Совета Украинской ССР.

В 1998 году награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии фундаментальной науки, формирование национальной школы космической биологии и активную общественную деятельность, в 2006 году – орденом князя Ярослава Мудрого IV степени за выдающийся личный вклад в становление и развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность.

Заглавное фото: segodnya.ua

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