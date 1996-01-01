Умер основатель Playboy Хью Хефнер

Первый номер своего знаменитого журнала Хью Хефнер подготовил в 1953 году на собственной кухне. В рубрике «Девушка месяца» на обложке тогда снялась обнаженная Мэрилин Монро, пишет BBC.

Деньги на издание первого номера Хью пришлось занимать, в том числе у собственной матери.

Довольно быстро Playboy стал самым продаваемым журналом в мире, а издатель считал себя вдохновителем сексуальной революции 1960-70-х годов. При этом в 2015 году издание отказалось от фотографий обнаженных женщин, заявив, что интернет убил спрос на журналы. Позднее это было признано большой ошибкой.