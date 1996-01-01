ТЕЛЕКРИТИКА

Умер основатель Playboy Хью Хефнер

Дуся

Основатель и бессменный главный редактор культового мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года.

Хефнер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин.

Первый номер своего знаменитого журнала Хью Хефнер подготовил в 1953 году на собственной кухне. В рубрике «Девушка месяца» на обложке тогда снялась обнаженная Мэрилин Монро, пишет BBC.

Деньги на издание первого номера Хью пришлось занимать, в том числе у собственной матери.

Довольно быстро Playboy стал самым продаваемым журналом в мире, а издатель считал себя вдохновителем сексуальной революции 1960-70-х годов. При этом в 2015 году издание отказалось от фотографий обнаженных женщин, заявив, что интернет убил спрос на журналы. Позднее это было признано большой ошибкой.

Хефнер в последние годы любил устраивать пышные, шумные вечеринки в компании юных моделей в особняках Чикаго и Лос-Анджелеса, а свой успех у женщин объяснял тем, что принимает виагру.

Хефнер три раза был женат, у него сын и дочь от первого брака.

Четыре года назад издатель женился в третий раз на одной из моделей Playboy Кристал Харрис, которая на 60 лет моложе него.

Украинcкая певица Даша Астафьева в январе 2009 года стала playmate 55-летнего юбилейного номера американского издания, ее заметил сам легендарный основатель журнала. Хефнер пригласил Дашу в свой знаменитый особняк Mansion и даже назвал ее своей любимицей.

Поклонники по всему миру прощаются с легендой, хотя некоторые и недоумевают: куда после смерти попал Хью Хефнер, ведь «в раю он уже побывал».

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