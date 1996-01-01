Умер основатель Playboy Хью Хефнер

Основатель и бессменный главный редактор культового мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года.
Хефнер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин.
Первый номер своего знаменитого журнала Хью Хефнер подготовил в 1953 году на собственной кухне. В рубрике «Девушка месяца» на обложке тогда снялась обнаженная Мэрилин Монро, пишет BBC.
Деньги на издание первого номера Хью пришлось занимать, в том числе у собственной матери.
Довольно быстро Playboy стал самым продаваемым журналом в мире, а издатель считал себя вдохновителем сексуальной революции 1960-70-х годов. При этом в 2015 году издание отказалось от фотографий обнаженных женщин, заявив, что интернет убил спрос на журналы. Позднее это было признано большой ошибкой.
Хефнер в последние годы любил устраивать пышные, шумные вечеринки в компании юных моделей в особняках Чикаго и Лос-Анджелеса, а свой успех у женщин объяснял тем, что принимает виагру.
Хефнер три раза был женат, у него сын и дочь от первого брака.
Четыре года назад издатель женился в третий раз на одной из моделей Playboy Кристал Харрис, которая на 60 лет моложе него.
Украинcкая певица Даша Астафьева в январе 2009 года стала playmate 55-летнего юбилейного номера американского издания, ее заметил сам легендарный основатель журнала. Хефнер пригласил Дашу в свой знаменитый особняк Mansion и даже назвал ее своей любимицей.