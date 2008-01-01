Умер экстрасенс Аллан Чумак

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек, – пишет Гордон. – Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!»

Чумак в конце 80-х – начале 90-х годов стал одним из самых известных целителей в России. Его телевизионные сеансы, во время которых он якобы «заряжал» воду и другие субстанции, собирали перед экранами миллионную аудиторию. Многие верили, что Чумак способен на расстоянии излечить от самых разных недугов. При этом экстрасенс ничего не говорил – только шевелил губами.