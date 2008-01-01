ТЕЛЕКРИТИКА

Умер экстрасенс Аллан Чумак

Дуся
В Москве скончался целитель Аллан Чумак. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек, – пишет Гордон. – Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!»

Чумак в конце 80-х – начале 90-х годов стал одним из самых известных целителей в России. Его телевизионные сеансы, во время которых он якобы «заряжал» воду и другие субстанции, собирали перед экранами миллионную аудиторию. Многие верили, что Чумак способен на расстоянии излечить от самых разных недугов. При этом экстрасенс ничего не говорил – только шевелил губами.

После принятия Минздравом приказа, который ограничивал нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и была приостановлена на территории России.

В 2008–2009 годах в интервью целитель признавался, что способностями его наделяли звучавшие в голове голоса. Якобы Чумак конспектировал то, что они говорили.

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