«Укртелеком» рекламировал новую услугу и попал впросак (ОБНОВЛЕНО)

Но что это? Внимательный пользователь может заметить, что среди каналов, к которым предоставляет доступ компания «Укртелеком» (судя по изображению), затесались российские телеканалы Russia Today, «Россия 1» и «Звезда». Совпадение или оплошность? Остается только догадываться.

После нашей публикации, на почту "Телекритики" поступило письмо от спикера "Укртелекома" Михаила Шуранова.

"К сожалению, произошла досадная ошибка при выборе иллюстрации. Этот пост уже удален. Лично прошу извинить за ошибку и некорректную информацию. Реальный перечень каналов услуги можно узнать здесь", - сказано в сообщении.

Фото: Delo.ua