ТЕЛЕКРИТИКА

«Укрпочта» выпустила марки с изображением Джамалы

Дуся

Изображение победительницы Евровидения-2016 Джамалы появилось на почтовой марке.

Тематические почтовые марки в преддверии международного песенного конкурса выпустила «Укрпочта». Стоимость марки составляет четыре гривни, передает TSN.UA.

Фото: здесь и далее tsn.ua
«05.05.2017 вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовая марка №1555 "Джамала"», – сказано в сообщении на сайте «Укрпочты».
Почтовая марка «Джамала» выпущена тиражом в 200 тысяч единиц.

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