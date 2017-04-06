«Укрпочта» выпустила марки с изображением Джамалы

Изображение победительницы Евровидения-2016 Джамалы появилось на почтовой марке.
Тематические почтовые марки в преддверии международного песенного конкурса выпустила «Укрпочта». Стоимость марки составляет четыре гривни, передает TSN.UA.
«05.05.2017 вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовая марка №1555 "Джамала"», – сказано в сообщении на сайте «Укрпочты».
Почтовая марка «Джамала» выпущена тиражом в 200 тысяч единиц.
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