Украину на «Славянском базаре» представят выпускники «Голосу країни»

Друзья, не об одном же Евровидении только говорить! Вот в Киеве, например, состоялся отбор на фестиваль «Славянский базар», который пройдет с 11 по 19 июля в Витебске. Украину на конкурсе в рамках фестиваля представят два участника – по одному в старшей и младшей возрастных категориях. Кстати, жюри отбора возглавил музыкальный продюсер канала «UA:Перший» Владислав Багинский.
В старшей возрастной категории победил луганчанин Влад Сытник, участник первого сезона шоу «Голос країни». Его тренером был Александр Пономарев.
В младшей возрастной категории победа досталась десятилетней Анне Комяковой, участнице второго сезона проекта «Голос. Діти». Аня родом из Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области.
Также Владислав Багинский поделился особенностями проведения фестиваля в Витебске в этом году: «На «Славянский базар» вновь возвращается День Украины. Он носит название «Вітає Україна!». В этом концерте будут участвовать Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, Ирина Билык, Злата Огневич, Олег Винник, Надежда Мейхер, Alyosha, София Тарасова. Светлана Лобода выступит в день открытия фестиваля. Украина богата талантами и нам есть что показать!»
Заглавное фото: Viva!