Украину на «Славянском базаре» представят выпускники «Голосу країни»

Друзья, не об одном же Евровидении только говорить! Вот в Киеве, например, состоялся отбор на фестиваль «Славянский базар», который пройдет с 11 по 19 июля в Витебске. Украину на конкурсе в рамках фестиваля представят два участника – по одному в старшей и младшей возрастных категориях. Кстати, жюри отбора возглавил музыкальный продюсер канала «UA:Перший» Владислав Багинский.

В старшей возрастной категории победил луганчанин Влад Сытник, участник первого сезона шоу «Голос країни». Его тренером был Александр Пономарев.

В младшей возрастной категории победа досталась десятилетней Анне Комяковой, участнице второго сезона проекта «Голос. Діти». Аня родом из Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области.