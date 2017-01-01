Украину на Евровидении будет представлять O.Torvald

Свершилось! Мы наконец-то знаем, кто... не поедет в какую-то там страну, а будет представлять Украину прямо в Киеве на песенном конкурсе Евровидение-2017.

Борьба была насыщенной, горячей – вы в этом можете еще раз убедиться, просмотрев трансляцию, которую мы с Мусей вели во время финала. Из шести конкурсантов – Tayanna, «Сальто Назад», Illaria, Rozhden, O.Torvald и Melovin – жюри и зрители выбрали победителя.

И это – барабанная дробь – O.Torvald!

Кстати, в нашем альтернативном голосовании вы отдали предпочтение Melovin.