Украинцы вошли в список самых влиятельных людей в сфере моды

Основательница компании Asthik и онлайн-журнала «Buro 24/7 Украина» Ася Мхитарян и управляющий партнер Asthik и основатель марки Ienki Ienki Дима Евенко вошли в список самых влиятельных людей в сфере моды BoF 500 от авторитетного издания The Business of Fashion. Список пополнили представители более 40 стран мира, передает издание Buro 24/7.

«Украинская влиятельная пара быстро становится главными фешен-бизнесменами в стране, основав Asthik (один из самых быстро растущих украинских лакшери-ретейлеров) и Ienki Ienki (модный бренд пуховиков)», – говорится в официальном заявлении Business of Fashion.