ТЕЛЕКРИТИКА

Украинцы вошли в список самых влиятельных людей в сфере моды

Дуся

Основательница компании Asthik и онлайн-журнала «Buro 24/7 Украина» Ася Мхитарян и управляющий партнер Asthik и основатель марки Ienki Ienki Дима Евенко вошли в список самых влиятельных людей в сфере моды BoF 500 от авторитетного издания The Business of Fashion. Список пополнили представители более 40 стран мира, передает издание Buro 24/7.

«Украинская влиятельная пара быстро становится главными фешен-бизнесменами в стране, основав Asthik (один из самых быстро растущих украинских лакшери-ретейлеров) и Ienki Ienki (модный бренд пуховиков)», – говорится в официальном заявлении Business of Fashion.

Фото: businessoffashion.com

BoF 500 – это профессиональный рейтинг, определяющий имена дизайнеров, стилистов, директоров модных брендов, ретейлеров, моделей, муз, журналистов, оказавших наибольшее влияние на индустрию моды за прошедший год. Он создается на основе голосования предыдущих участников BoF 500, статистики и аналитики от экспертов Business of Fashion.

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