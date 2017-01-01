ТЕЛЕКРИТИКА

Украинцы победили в международном фотоконкурсе

Дуся

Друзья, 25 марта в рамках фестиваля Jazzinec в чешском городе Трутнов были награждены призеры международного конкурсам Jazz World Photo 2017. Как сообщает Cultprostir.ua, среди 231 участника из 31 страны мира лучшими признали львовских фотографов Олега Панова и Сергея Горобца  (они завоевали первое и второе места), а также итальянца Андреа Ротили, которому досталось третье место.

Победу Олегу Панову, который принимает участие в этом конкурсе уже третий раз, принес снимок американского барабанщика Фрэнка Паркера, сделанный во время концерта во Львове в августе 2016 года.

«Я прекрасно осознавал, что это неплохое фото, но таких результатов жюри, честно говоря, не ожидал», – признался Олег. По его мнению, главное – чтобы работа нравилось самому автору, а на отзывы профессионалов не всегда стоит обращать внимание.

Фото: Олег Панов

Обладатель второго места Сергей Горобец представил фотографию французского джазового пианиста Грэгори Привата. Андреа Ротили, чьи работы ежегодно отмечают на конкурсе Jazz World Photo, презентовал снимок итальянского пианиста Стефано Боллани.

Фото: Сергей Горобец

«Я считаю это очень большим событием для Украины, потому что Jazz World Photo – самый престижный конкурс в мире джазовой фотографии, и попасть хотя бы в его топ-30 – уже громадный успех», – говорит Олег Панов.

Фото: Андреа Ротили

Вскоре 30 лучших работ конкурса вместе с фотографиями победителей будут показаны на выставках по всему миру.

Заглавное фото: Patrick Marek



Статьи по теме

Теги