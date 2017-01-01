Украинцы победили в международном фотоконкурсе

Друзья, 25 марта в рамках фестиваля Jazzinec в чешском городе Трутнов были награждены призеры международного конкурсам Jazz World Photo 2017. Как сообщает Cultprostir.ua, среди 231 участника из 31 страны мира лучшими признали львовских фотографов Олега Панова и Сергея Горобца (они завоевали первое и второе места), а также итальянца Андреа Ротили, которому досталось третье место.

Победу Олегу Панову, который принимает участие в этом конкурсе уже третий раз, принес снимок американского барабанщика Фрэнка Паркера, сделанный во время концерта во Львове в августе 2016 года.

«Я прекрасно осознавал, что это неплохое фото, но таких результатов жюри, честно говоря, не ожидал», – признался Олег. По его мнению, главное – чтобы работа нравилось самому автору, а на отзывы профессионалов не всегда стоит обращать внимание.