ТЕЛЕКРИТИКА

Украинскую художницу обвинили в плагиате снимков индонезийского фотографа

Дуся

В сети обвиняют украинскую художницу Анну Роенко в плагиате снимков индонезийского фотографа Акселя Освита, cообщает издание Bird In Flihgt.

По словам Facebook пользователя Валентина Бо, который обратил внимание на схожесть работ художницы и индонезийца, комментарий, оставленный им в фейсбуке Роенко, она удалила, а его самого заблокировала.

Работы Анны Роенко должны были быть представлены на выставке «Спалах сьогодення», которая 28 октября открывается в арт-пространстве Zenko Foundation Coruna. На замечания о том, что эти работы, по-видимому, являются результатом плагиата, представители Zenko Foundation ответили, что знакомы с обвинениями и разбираются со сложившейся ситуацией.

Анна Роенко на просьбу о комментарии ничего не ответила. Покажут ли ее работы на предстоящей выставке, пока не известно.

Работы Акселя Освита, опубликованные им в инстаграме около двух лет назад:

Budapest.

Публикация от Axel Oswith (@axeloswith)

Summit.

Публикация от Axel Oswith (@axeloswith)

Картины художницы:


Фото: facebook.com


Фото: facebook.com

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