Украинскую художницу обвинили в плагиате снимков индонезийского фотографа

Работы Анны Роенко должны были быть представлены на выставке «Спалах сьогодення», которая 28 октября открывается в арт-пространстве Zenko Foundation Coruna. На замечания о том, что эти работы, по-видимому, являются результатом плагиата, представители Zenko Foundation ответили, что знакомы с обвинениями и разбираются со сложившейся ситуацией.

Анна Роенко на просьбу о комментарии ничего не ответила. Покажут ли ее работы на предстоящей выставке, пока не известно.

Работы Акселя Освита, опубликованные им в инстаграме около двух лет назад: