Украинской телеведущей сделали предложение руки и сердца прямо в эфире

Внезапное счастье свалилось на голову телеведущей канала ICTV Алине Шаманской, когда её парень, ведущий трэвел-шоу, Руслан Ханумак сделал предложение прямо в эфире авторского проекта «55 за 5». Хотя с внезапным счастьем я конечно погорячилась, так как судя по животу Алина уже довольно длительное время находится в положении.

«55 за 5» - авторская передача Алины Шаманской, в которой за 5 минут нужно ответить на 55 неудобных вопросов.

Будущий муж Шаманской пригласил съемочную группу передачи прямо под дом Алины и задал все 55 вопросов, - делится приятным воспоминанием телеведущая. 55-м как раз оказался тот единственный и желанный о предложении руки и сердца.