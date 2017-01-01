ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский телеканал облажался в соцсети

Дуся
Украинский «24 канал» сегодня дал маху в Twitter. Администратор аккаунта телеканала, видимо, что-то не доглядел, и в твите с ссылкой на новость о детях лидера музыкальной группы «ВВ» Олега Скрипки поставил фотографию с мальчиками, подписав, что певец на ней вместе с дочерьми. Получилось довольно забавно.

Фото: скриншот из Twitter

В комментариях к твиту пользователи с юмором отнеслись к оплошности телеканала и отметили, что хороший бильдредактор еще никому не помешал.

В самой же новости, опубликованной на сайте, Скрипка на снимке действительно стоит со своими дочерьми.

Фото: instagram.com/o.skrypka/

Олег Скрипка старается не афишировать личную жизнь и не делится с прессой рассказами о жене и детях. Музыкант воспитывает двух сыновей – Романа и Устима – и двух дочерей – Олесю и Зоряну.

Фото: Viva

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