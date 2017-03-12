ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский самиздат: кому это нужно в эпоху интернета

Дуся

Давно не новость, что DIY-издания сегодня становятся все более популярными. Зины появляются, как грибы после дождя – в культурных пространствах открываются мини-библиотеки.


Очевидно, что само явление имеет историю со времени изобретения печатного станка. Тогда зины были в виде листовок, а в 30-х годах 20 века, когда научная фантастика стала особо популярной, впервые выходят «фанзины». Позже тематика расширилась – и появились «перзины» (а-ля блоги о жизни автора), соответственно, темы подобных изданий в дальнейшем диктовали актуальные проблемы и интересы общества. Это все логично и очевидно. Но почему сегодня, в эпоху интернета, зины снова популярны? Я нашел, на мой взгляд, наиболее интересные DIY-издания Украины и задал этот вопрос их авторам.

ВОНО,

зона радикальной свободы
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«ВОНО – це зін для тих, хто любить текст більше, ніж картинку» – именно так позиционируют свой зин авторы. Изначально журнал был студенческим изданием искусствоведческого факультета НАОМА. Сегодня над номером работает пять бывших студенток упомянутого высшего учебного заведения, а также небольшая команда иллюстраторов, авторов и дизайнеров. Зин выходит с периодичностью приблизительно раз в месяц, но, по словам самих издателей, формат пока достаточно гибкий.

Фото: Maryna Dovhanych

«Ми часто стикаємося з таким запитанням, – рассказывают авторы издания. – З самого початку газета ВОНО задумувалася саме як паперове видання. Писати на папері для нас виявилося найбільш ефективно, для нас газета – це така критична зброя, інструмент змін, який ми розглядали як один із рушіїв у реформі художньої освіти. З самого початку ВОНО позиціонувалася як студентська газета, якою вона і була, поки її команда навчалася в НАОМА, тому, на нашу думку, вона мала б бути фізично присутньою в її стінах.

Папір – це доказ, якого неможливо позбутися. Газету складно ігнорувати, адже її фізична присутність діє як подразник, викликаючи реакцію. В online-медіа інформація з’являється дуже швидко, швидко збирає зацікавлену аудиторію, натомість її недолік в тому, що вона так само швидко зникає у масі іншої інформації і постів. Часто віднайти інформацію про події минулого року, а то й тижня, стає фактично неможливо. Газета в такому випадку є документом часу, завдяки якому легко відтворити актуальні теми, ключові події художнього життя Києва та України за певний проміжок часу. З іншого боку, газета для нас – це також арт-об’єкт, який приємно переглядати і тримати в руках, а головне – читати».

SEEE,

территория дизайна
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Газета SEEE существует при School of visual communication и позиционирует себя как пространство, в котором возможны эксперименты с визуальным полем. Это своеобразная ностальгия для тех, кто тоскует по хорошей типографии. Во всяком случае, так рассказывают об этом проекте его авторы.

Фото: behance.net

«Дизайнера в работе часто сопровождают ограничения, ведь он работает для других – заказчиков, потребителей, пользователей, – рассказывает основательница School of visual communication, арт-директор SEEE Наталия Синепупова.– Со временем это расхолаживает и утомляет, пропадает драйв, хочется «выйти за рамки формата», «отдышаться» на каком-нибудь креативном проекте.

Обидно наблюдать разрозненность связей между теми, кто работал в эпоху принта, и сейчас, в эпоху диджитал. В европейском дизайне это не так сильно заметно: дизайнеров учат видеть собственную укорененность в книгопечатном деле, плакатном искусстве, шрифтовом дизайне, графических техниках – гравюре, офорте, шелкографии, трафаретной печати.

Работа с визуальным кодом, мета-языком, шрифтом, фотографией, белыми пустотами незапечатываемого формата – это всегда работа с аудиторией, с ее культурным полем, ее настроением, восприятием, вниманием.

Наша аудитория разнообразна и прихотлива. Это люди, которые привыкли думать и ценить печатный текст, хорошие книги, хорошую музыку, настоящие отношения. Публикации SEEE адресованы этим личностям и их нуждам. Я не думаю, что от их нужд нужно отмахиваться. Я не думаю, что от того, что ценно для дизайнеров, нужно отмахиваться. Эпоха интернета – прекрасное время, чтобы пересмотреть, переосмыслить, какими должны стать печатные вещи, и взять в будущее то, что мы действительно любим, сделав это актуальным для нас. И наконец меньше губить природу, производя книги и журналы, которые читать никто не будет, дать себе право иметь только самое лучшее».

«Листок»,

полароид литпроцесса
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В прошлом году издательство «Лоция» выпустило первую одноименную серию молодой украинской поэзии. Презентация книг происходила в формате поэтических перформансов. Всего за 2016–2017 годы таких перформансов было 25 в разных городах Украины, а в Киеве – два фестиваля актуальных поэтических практик Kyiv Poetry Week в пространстве Plivka. Вскоре появились потребность в рефлексии и критики этого процесса. Изначально был придуман сайт, где литературоведы и искусствоведы, критики и поэты смогут вести свою колонку, а «Листок» должен был стать небольшим бумажным свидетельством работы сайта за последний месяц, выжимкой лучших критических и поэтических текстов этого ресурса.

Но так получилось, что работа над сайтом затянулась, а «Листок»стал его предтечей. По словам авторов, сегодня издательство работает в формате полароида: каждый номер – быстрый снимок литпроцесса за месяц, где можно найти свежие поэтические тексты на русском и украинском, переводы, рецензии, обзоры событий и отзывы на книги.

Фото предоставлено редакцией газеты «Листок»

«Интернет изменил читательские привычки, тем самым трансформировав и роль печатных медиа, – говорит главный редактор издания Тася Шпиль. – Инфляция доступности и тиражируемость информации открывает для бумажных изданий новую функцию – рекомендательного отбора. В этом смысле «Листок»– издание не только об уникальном тексте: часть нашего контента дублируется на страницах авторов в соцсетях. Именно из-за избыточности информации в сети мы решили сделать что-то, чего нет в интернете, чего нужно дожидаться, искать, выписывать, подшивать в папку. Благодаря ограниченному количеству копий каждый номер «Листка»становится частью большого артефакта – подшивки за год. Конечно, со временем издание будет доступно в сети, но только после выхода новых номеров».

«Гіпертелія»,

наші ікони найкрасивіші
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Это молодое DIY-издательство появилось на свет в марте 2017 года и успело выпустить уже девять релизов: литература, фотографии, рисунки, самодельные внежанровые проекты. Еще одной особенностью этого издательства можно назвать микроскопические тиражи: наименьший – пять экземпляров, наибольший – 75.

«Наші художники малюють цікавіше, ніж всі роздуті зірки укрсучмиста, –так себя позиционируют создатели «Гіпертелії». –Наші тексти запалюють серця. Наші ікони найкрасивіші».

Фото: hyperthelia.com.ua

«Є два способи пояснити, навіщо потрібні папірці – медійний і людський, – рассказывает основатель издательства Назар Шешуряк. – Медійний простіший: інтернет-ЗМІ не працюють. Нормально монетизується тільки жовтуха, інфотейнмент і клікбейт. Гівно, простіше кажучи. Розквіт fake news – це тільки початок, ви ще не бачили справжнього гівна. Нормальна журналістика в інтернеті – рідкісний, майже міфічний звір.

З архівною функцією інтернета теж біда. Скажімо, щоб зрозуміти, яким був 2005 рік, мені достатньо відкрити журнал «НАШ». А що мені відкрити, щоб зрозуміти 2010-й або 2013-й? «Проза.ком.юа»назавжди в забутті, у «Київрепорта» не проплачений хостинг.

Друге, людське пояснення – якраз про забуття. Коли ти гортаєш стрічку Facebook, ти в забутті, ти роззосереджений, ти спиш. Смокчеш ерзац-емоції і пускаєш слюні. Читаєш по діагоналі, забуваєш прочитане через дві хвилини. Натомість паперовий об'єкт в твоїх руках не може не розбудити. Контакт з папером – це подія, а клік по лінку – це антиподія, це дзвінке ніщо. Папірці потрібні, щоб прокидатися».

Golden Сoal,

репрезентация происходящего «там»
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Команда, работающая над зином, представляет неформальное сообщество «Луганская Контемпорари Диаспора». Все ее участники – художники-переселенцы. По словам издателей, журнал представляет собой канал для прямой речи молодежи Луганска и Донецка. Более того, авторы отказались от собственных интерпретаций и анализа. «Не хотелось бы заниматься репрезентацией происходящего «там» от своего имени, по нашему мнению, это было бы немного нечестно, – объясняют авторы. – По этой же причине наши имена не указаны в журнале».

На данный момент у Golden Сoal вышел всего один номер. Также издателям предложили создать англоязычную версию, но она будет только в цифровом формате.

Фото: сообщество «Порисуй Луганск»

«Журнал действительно изначально задумывался как вебзин, свободно курсирующий по интернету, – рассказывает представитель «Луганской Контемпорари Диаспоры» Евгений Королетов. –Это логично, так как мы – медиахудожники, работаем с цифровой информацией и мыслим себя #foreveronline. Визуальный хаос глобальной сети стал источником вдохновения для оформления журнала – в духе постинтернет-эстетики. А история с печатными номерами проста – ребята из Призмы (рейв-тусовки в Донецке), о которых можно почитать в GoldenCoal, спросили, не собираемся ли мы его печатать, мол, было бы круто раздавать физические копии. Мы прикинули варианты и решили напечатать журнал за счет премии от Щербенко арт-центра, которую мы получили в 2015 году на конкурсе молодых художников МУХи».

От себя могу лишь добавить, что зины особо актуальны во времена тактильного кризиса и визуального шума. Советую вам оторваться от монитора и пойти пошуршать бумажками в ближайшей библиотеке – тогда вы на собственном опыте поймете, зачем нужны зины.

Заглавное фото: Назар Шешуряк

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