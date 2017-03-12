Украинский самиздат: кому это нужно в эпоху интернета

«Дизайнера в работе часто сопровождают ограничения, ведь он работает для других – заказчиков, потребителей, пользователей, – рассказывает основательница School of visual communication, арт-директор SEEE Наталия Синепупова.– Со временем это расхолаживает и утомляет, пропадает драйв, хочется «выйти за рамки формата», «отдышаться» на каком-нибудь креативном проекте.

Обидно наблюдать разрозненность связей между теми, кто работал в эпоху принта, и сейчас, в эпоху диджитал. В европейском дизайне это не так сильно заметно: дизайнеров учат видеть собственную укорененность в книгопечатном деле, плакатном искусстве, шрифтовом дизайне, графических техниках – гравюре, офорте, шелкографии, трафаретной печати.

Работа с визуальным кодом, мета-языком, шрифтом, фотографией, белыми пустотами незапечатываемого формата – это всегда работа с аудиторией, с ее культурным полем, ее настроением, восприятием, вниманием.

Наша аудитория разнообразна и прихотлива. Это люди, которые привыкли думать и ценить печатный текст, хорошие книги, хорошую музыку, настоящие отношения. Публикации SEEE адресованы этим личностям и их нуждам. Я не думаю, что от их нужд нужно отмахиваться. Я не думаю, что от того, что ценно для дизайнеров, нужно отмахиваться. Эпоха интернета – прекрасное время, чтобы пересмотреть, переосмыслить, какими должны стать печатные вещи, и взять в будущее то, что мы действительно любим, сделав это актуальным для нас. И наконец меньше губить природу, производя книги и журналы, которые читать никто не будет, дать себе право иметь только самое лучшее».