Украинский самиздат: кому это нужно в эпоху интернета

Давно не новость, что DIY-издания сегодня становятся все более популярными. Зины появляются, как грибы после дождя – в культурных пространствах открываются мини-библиотеки.
ВОНО,
«Ми часто стикаємося з таким запитанням, – рассказывают авторы издания. – З самого початку газета ВОНО задумувалася саме як паперове видання. Писати на папері для нас виявилося найбільш ефективно, для нас газета – це така критична зброя, інструмент змін, який ми розглядали як один із рушіїв у реформі художньої освіти. З самого початку ВОНО позиціонувалася як студентська газета, якою вона і була, поки її команда навчалася в НАОМА, тому, на нашу думку, вона мала б бути фізично присутньою в її стінах.
Папір – це доказ, якого неможливо позбутися. Газету складно ігнорувати, адже її фізична присутність діє як подразник, викликаючи реакцію. В online-медіа інформація з’являється дуже швидко, швидко збирає зацікавлену аудиторію, натомість її недолік в тому, що вона так само швидко зникає у масі іншої інформації і постів. Часто віднайти інформацію про події минулого року, а то й тижня, стає фактично неможливо. Газета в такому випадку є документом часу, завдяки якому легко відтворити актуальні теми, ключові події художнього життя Києва та України за певний проміжок часу. З іншого боку, газета для нас – це також арт-об’єкт, який приємно переглядати і тримати в руках, а головне – читати».
SEEE,
«Дизайнера в работе часто сопровождают ограничения, ведь он работает для других – заказчиков, потребителей, пользователей, – рассказывает основательница School of visual communication, арт-директор SEEE Наталия Синепупова.– Со временем это расхолаживает и утомляет, пропадает драйв, хочется «выйти за рамки формата», «отдышаться» на каком-нибудь креативном проекте.
Обидно наблюдать разрозненность связей между теми, кто работал в эпоху принта, и сейчас, в эпоху диджитал. В европейском дизайне это не так сильно заметно: дизайнеров учат видеть собственную укорененность в книгопечатном деле, плакатном искусстве, шрифтовом дизайне, графических техниках – гравюре, офорте, шелкографии, трафаретной печати.
Работа с визуальным кодом, мета-языком, шрифтом, фотографией, белыми пустотами незапечатываемого формата – это всегда работа с аудиторией, с ее культурным полем, ее настроением, восприятием, вниманием.
Наша аудитория разнообразна и прихотлива. Это люди, которые привыкли думать и ценить печатный текст, хорошие книги, хорошую музыку, настоящие отношения. Публикации SEEE адресованы этим личностям и их нуждам. Я не думаю, что от их нужд нужно отмахиваться. Я не думаю, что от того, что ценно для дизайнеров, нужно отмахиваться. Эпоха интернета – прекрасное время, чтобы пересмотреть, переосмыслить, какими должны стать печатные вещи, и взять в будущее то, что мы действительно любим, сделав это актуальным для нас. И наконец меньше губить природу, производя книги и журналы, которые читать никто не будет, дать себе право иметь только самое лучшее».
«Листок»,
В прошлом году издательство «Лоция» выпустило первую одноименную серию молодой украинской поэзии. Презентация книг происходила в формате поэтических перформансов. Всего за 2016–2017 годы таких перформансов было 25 в разных городах Украины, а в Киеве – два фестиваля актуальных поэтических практик Kyiv Poetry Week в пространстве Plivka. Вскоре появились потребность в рефлексии и критики этого процесса. Изначально был придуман сайт, где литературоведы и искусствоведы, критики и поэты смогут вести свою колонку, а «Листок» должен был стать небольшим бумажным свидетельством работы сайта за последний месяц, выжимкой лучших критических и поэтических текстов этого ресурса.
Но так получилось, что работа над сайтом затянулась, а «Листок»стал его предтечей. По словам авторов, сегодня издательство работает в формате полароида: каждый номер – быстрый снимок литпроцесса за месяц, где можно найти свежие поэтические тексты на русском и украинском, переводы, рецензии, обзоры событий и отзывы на книги.
«Гіпертелія»,
Это молодое DIY-издательство появилось на свет в марте 2017 года и успело выпустить уже девять релизов: литература, фотографии, рисунки, самодельные внежанровые проекты. Еще одной особенностью этого издательства можно назвать микроскопические тиражи: наименьший – пять экземпляров, наибольший – 75.
«Наші художники малюють цікавіше, ніж всі роздуті зірки укрсучмиста, –так себя позиционируют создатели «Гіпертелії». –Наші тексти запалюють серця. Наші ікони найкрасивіші».
«Є два способи пояснити, навіщо потрібні папірці – медійний і людський, – рассказывает основатель издательства Назар Шешуряк. – Медійний простіший: інтернет-ЗМІ не працюють. Нормально монетизується тільки жовтуха, інфотейнмент і клікбейт. Гівно, простіше кажучи. Розквіт fake news – це тільки початок, ви ще не бачили справжнього гівна. Нормальна журналістика в інтернеті – рідкісний, майже міфічний звір.
З архівною функцією інтернета теж біда. Скажімо, щоб зрозуміти, яким був 2005 рік, мені достатньо відкрити журнал «НАШ». А що мені відкрити, щоб зрозуміти 2010-й або 2013-й? «Проза.ком.юа»назавжди в забутті, у «Київрепорта» не проплачений хостинг.
Друге, людське пояснення – якраз про забуття. Коли ти гортаєш стрічку Facebook, ти в забутті, ти роззосереджений, ти спиш. Смокчеш ерзац-емоції і пускаєш слюні. Читаєш по діагоналі, забуваєш прочитане через дві хвилини. Натомість паперовий об'єкт в твоїх руках не може не розбудити. Контакт з папером – це подія, а клік по лінку – це антиподія, це дзвінке ніщо. Папірці потрібні, щоб прокидатися».
Golden Сoal,
Команда, работающая над зином, представляет неформальное сообщество «Луганская Контемпорари Диаспора». Все ее участники – художники-переселенцы. По словам издателей, журнал представляет собой канал для прямой речи молодежи Луганска и Донецка. Более того, авторы отказались от собственных интерпретаций и анализа. «Не хотелось бы заниматься репрезентацией происходящего «там» от своего имени, по нашему мнению, это было бы немного нечестно, – объясняют авторы. – По этой же причине наши имена не указаны в журнале».
На данный момент у Golden Сoal вышел всего один номер. Также издателям предложили создать англоязычную версию, но она будет только в цифровом формате.
«Журнал действительно изначально задумывался как вебзин, свободно курсирующий по интернету, – рассказывает представитель «Луганской Контемпорари Диаспоры» Евгений Королетов. –Это логично, так как мы – медиахудожники, работаем с цифровой информацией и мыслим себя #foreveronline. Визуальный хаос глобальной сети стал источником вдохновения для оформления журнала – в духе постинтернет-эстетики. А история с печатными номерами проста – ребята из Призмы (рейв-тусовки в Донецке), о которых можно почитать в GoldenCoal, спросили, не собираемся ли мы его печатать, мол, было бы круто раздавать физические копии. Мы прикинули варианты и решили напечатать журнал за счет премии от Щербенко арт-центра, которую мы получили в 2015 году на конкурсе молодых художников МУХи».
От себя могу лишь добавить, что зины особо актуальны во времена тактильного кризиса и визуального шума. Советую вам оторваться от монитора и пойти пошуршать бумажками в ближайшей библиотеке – тогда вы на собственном опыте поймете, зачем нужны зины.
Заглавное фото: Назар Шешуряк