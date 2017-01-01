Украинский нацотбор Евровидения: Женя Галич – о боли от выстрела, суевериях и дискомфорте на шоу

Женя, в кульминации вашего номера в вас якобы стреляют из пистолета, а затем вашу грудь начинает заливать кровь. Кто придумал эту фишку с выстрелом?

Я придумал! Для того, чтобы привести некоторых людей в чувства, нужно их ошпарить кипятком. Сделать что-то, что выведет их из состояния комфорта. «Эй, чуваки! Как вы проживаете свою жизнь?». Мне показалось, что выстрел в этом случае должен сработать.