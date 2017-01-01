Украинский нацотбор Евровидения: Женя Галич – о боли от выстрела, суевериях и дискомфорте на шоу

Следующий герой нашего спецпроекта о финалистах нацотбора на Евровидение-2017 – фронтмен группы O.Torvald Женя Галич. Рокер рассказал, из-за чего он ссорится с дочкой и почему не может слушать свои песни.
Женя, в кульминации вашего номера в вас якобы стреляют из пистолета, а затем вашу грудь начинает заливать кровь. Кто придумал эту фишку с выстрелом?
Я придумал! Для того, чтобы привести некоторых людей в чувства, нужно их ошпарить кипятком. Сделать что-то, что выведет их из состояния комфорта. «Эй, чуваки! Как вы проживаете свою жизнь?». Мне показалось, что выстрел в этом случае должен сработать.
Да, то, что вы видели, это была краска. Под рубашку я надел специальное устройство. Оно синхронизировалось с кнопкой на дистанционном управлении. В нужный момент на кнопку нажали, и устройство у меня под рубашкой взорвалось. Но я не ожидал, что в прямом эфире мне будет реально больно, и пойдет кровь.
Ради победы на конкурсе я готов на все! (Помолчав) В финале я буду публично заниматься любовью с одной из участниц конкурса. (Смеется) Шучу, конечно. На самом деле, я не могу рассказать, каким будет наш номер в финале нацотбора. Это секрет. Но он будет кардинально отличаться от того, что вы уже видели. Очень интересная постановка.
Я не суеверный человек. И не верю вот в такие проекции со сцены на реальную жизнь. Я верю в Бога. А там, где есть настоящая вера, суеверий быть не должно. А еще я полагаюсь на свою семью и на людей, с которыми работаю. И верю в свою победу.
Страшно дискомфортно! Но тут вопрос не в рок-музыке. А в том, что O.Torvald никогда не принимали участие в конкурсах. Мы никогда раньше публично не выступали на телевидении с постановками, со светом и т.п. Обычно мы играем концерт — и у нас есть полтора часа, чтобы влюбить в себя людей. А тут нужно в течение трех минут. И чтобы все вместе сработало: свет, звук, постановка номера. Так что мне действительно сложно! И еще я реально проигрываю этим молодым артистам из талант-шоу, которые постоянно дышат в спину опытом своего участия в конкурсах! (Смеется)
Да никого конкретно, их в этом конкурсе масса! Мне, старому человеку, с ними тягаться очень сложно. («Старому» — это Женя явно кокетничает: ему всего 32, — Авт.) Мы не врем. Никого не стараемся удивить песней в нетипичном для нашей группы музыкальном жанре. Играем то, что сами любим, — рок. И пришли на конкурс для того, чтобы донести свою музыку до большего количества людей. Надеемся, что в Полтаве и в Коростышеве, и в Славянске, и во Львове будут смотреть финал Национального отбора на Евровидение. И когда увидят участника под № 3, будет шок. Потому что выйдут парни с гитарами и дадут жару!
Я не смотрел Евровидение до прошлого года. А в прошлом году на украинском нацотборе было очень много крутых участников. Это стало интересным и я решил в этом году тоже поучаствовать. Тем более мои родители настаивали, чтобы O.Torvald принял участие в нацотборе. Им хочется, чтобы мы представляли страну на Евровидении. А я хочу порадовать своих родителей.
Дочка смотрела по телевизору. Потом сказала мне, что ей больше всего понравилось выступление Анастасии Прудиус, а не наше.
Она не воспринимает другой музыки, кроме O.Torvald. Мы из-за этого даже ссоримся. Когда садимся в машину, Ева требует только папины песни, и никакие другие. А я их больше слушать не могу, у меня крыша съезжает!
Сейчас — тишину. И чем больше, тем лучше! А вообще я много тяжелой музыки слушаю: Slayer, Deicide, Paradise Lost, Cannibal Corpse.
Ну так здесь же совсем другое! Мне интересны их музыкальные находки, а как эти ребята себя позиционируют, для меня не имеет значения. Я не религиозный человек, но верю в Бога. Я езжу на мотоцикле, но не байкер. Я играю довольно тяжелую музыку, но никогда не относил себя ни к одной из субкультур. Не люблю ярлыки.
Уже в эту субботу, 25 февраля, группа O.Torvald и другие участники финала — в прямом эфире. Смотрите финал Национального отбора на Евровидение-2017 параллельно на СТБ и «UA:Першому» в 19:00. Ну а живые эмоции будут в зале ДК КПИ, спешите за билетами на шоу, они в продаже!
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