Украинский нацотбор Евровидения: Tayanna – о медитации, боли и сыне Даниэле

Певица Татьяна Решетняк – муза клипмейкера Алана Бадоева, именно он придумал ей псевдоним – Tayanna . Песню I Love You, которая звучала на нацотборе, она написала вместе с Максом Барских. Певица прошла серьезный творческий путь (бэк-вокалистка у Натальи Могилевской, Ани Лорак, шоу «Голос країни 5», в котором она дошла до финала, сотрудничество с Потапом), в нем было немало разочарований, но сейчас, похоже, в ее жизни началась новая эра. На сегодняшний день 32-летняя Tayanna – одна из главных претенденток на победу в национальном отборе. Зрители в первом полуфинале дали ей максимальные восемь баллов, а жюри – семь.