Украинский нацотбор Евровидения: Tayanna – о медитации, боли и сыне Даниэле

Мы продолжаем наш спецпроект о финалистах национального отбора Евровидения-2017. На этот раз у нас в гостях певица Tayanna, которая рассказала о подготовке к финалу, о том, почему не любит вспоминать свое прошлое и мечтах о будущем.
Tayanna, поздравляем с выходом в финал! Как проходит подготовка?
Спасибо! Основное внимание уделяю своему главному инструменту – голосу: занимаюсь вокалом, распеваюсь. Кроме того, время от времени медитирую. Это помогает снять напряжение, поднять моральный дух и побороть волнение.
У меня хорошие отношения со всеми участниками первого полуфинала нацотбора. Весь вечер за кулисами царила дружеская атмосфера, мы желали друг другу удачи, ведь каждый волновался и нуждался в поддержке.
Конечно, я волновалась, ведь это большая ответственность – достойно выступить. Накануне финала продолжу репетировать, но обязательно найду время для отдыха. Лично мне помогают практики дыхания. Буду делать специальные упражнения.
Вместе со всей творческой командой мы решили принять участие в конкурсе. Единогласно определили, что на сцене национального отбора Евровидения должна прозвучать именно I Love You.
Сыночек – главный мой поклонник. Он знает все мои песни, интересуется каждым концертом и проектом, в котором я участвую. Нацотбор смотрел по телевидению вместе с бабушкой и очень за меня болел. А когда я вернулась домой после прямого эфира, он встретил меня восторженными криками: «Мама, ты у меня звезда!»
Время лечит абсолютно все. Работая над собой, я поняла, что прошлое не приносит счастья, оно отнимает много энергии. Поэтому для себя осознала и другим желаю: мечтайте о будущем!
Духовные практики помогают понять причинно-следственную связь многих вещей, разобраться в себе и окружающем мире. На самом деле их очень много, и все они разные: это и йога, и ци-гун, и космоэнергетика. Я обычно занимаюсь медитированием. Как я теперь изменилась? Перестала обижаться, начала верить в себя и мечтать. В последнее время мои желания сбываются.
P. S. Мы продолжаем наш спецпроект о финалистах национального отбора на Евровидение-2017. Так что очень скоро расскажем вам самое главное и интересное о тех, кто будет бороться за место в международном песенном конкурсе.