ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский нацотбор Евровидения: Tayanna – о медитации, боли и сыне Даниэле

Певица оригинально снимает волнение в подготовке к финалу

Дуся

Мы продолжаем наш спецпроект о финалистах национального отбора Евровидения-2017. На этот раз у нас в гостях певица Tayanna, которая рассказала о подготовке к финалу, о том, почему не любит вспоминать свое прошлое и мечтах о будущем.


Певица Татьяна Решетняк – муза клипмейкера Алана Бадоева, именно он придумал ей псевдоним – Tayanna. Песню I Love You, которая звучала на нацотборе, она написала вместе с Максом Барских. Певица прошла серьезный творческий путь (бэк-вокалистка у Натальи Могилевской, Ани Лорак, шоу «Голос країни 5», в котором она дошла до финала, сотрудничество с Потапом), в нем было немало разочарований, но сейчас, похоже, в ее жизни началась новая эра. На сегодняшний день 32-летняя Tayanna – одна из главных претенденток на победу в национальном отборе. Зрители в первом полуфинале дали ей максимальные восемь баллов, а жюри – семь.

Tayanna, поздравляем с выходом в финал! Как проходит подготовка?

Спасибо! Основное внимание уделяю своему главному инструменту – голосу: занимаюсь вокалом, распеваюсь. Кроме того, время от времени медитирую. Это помогает снять напряжение, поднять моральный дух и побороть волнение.

С другими конкурсантами общались за кулисами?

У меня хорошие отношения со всеми участниками первого полуфинала нацотбора. Весь вечер за кулисами царила дружеская атмосфера, мы желали друг другу удачи, ведь каждый волновался и нуждался в поддержке.

«Когда я вернулась домой после прямого эфира, сын встретил меня криками: "Мама, ты у меня звезда!"» – говорит Tayanna

Фото: Максим Лисовой

Было видно, что на конкурсе вы очень волновались. Как сейчас будете справляться с таким состоянием?

Конечно, я волновалась, ведь это большая ответственность – достойно выступить. Накануне финала продолжу репетировать, но обязательно найду время для отдыха. Лично мне помогают практики дыхания. Буду делать специальные упражнения.

А с кем вы советовались перед тем, как пойти на нацотбор?

Вместе со всей творческой командой мы решили принять участие в конкурсе. Единогласно определили, что на сцене национального отбора Евровидения должна прозвучать именно I Love You.

Ваш четырехлетний сын Даниэль видел маму по телевизору или он находился в зале?

Сыночек – главный мой поклонник. Он знает все мои песни, интересуется каждым концертом и проектом, в котором я участвую. Нацотбор смотрел по телевидению вместе с бабушкой и очень за меня болел. А когда я вернулась домой после прямого эфира, он встретил меня восторженными криками: «Мама, ты у меня звезда!»

На нацотборе в ролике о себе вы рассказали личную историю. Вам удалось простить бывшего возлюбленного за причиненную боль?

Время лечит абсолютно все. Работая над собой, я поняла, что прошлое не приносит счастья, оно отнимает много энергии. Поэтому для себя осознала и другим желаю: мечтайте о будущем!

«Перестала обижаться, начала верить в себя, – признается певица. – В последнее время мои желания сбываются»

Фото: пресс-служба Tayanna

Я читала, что вы увлекаетесь духовными практиками. Расскажите об этом подробнее!

Духовные практики помогают понять причинно-следственную связь многих вещей, разобраться в себе и окружающем мире. На самом деле их очень много, и все они разные: это и йога, и ци-гун, и космоэнергетика. Я обычно занимаюсь медитированием. Как я теперь изменилась? Перестала обижаться, начала верить в себя и мечтать. В последнее время мои желания сбываются.

P. S. Мы продолжаем наш спецпроект о финалистах национального отбора на Евровидение-2017. Так что очень скоро расскажем вам самое главное и интересное о тех, кто будет бороться за место в международном песенном конкурсе.



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