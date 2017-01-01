Украинский нацотбор Евровидения: Rozhden – о критике Джамалы, конкуренции и опасностях конкурса

Я никогда не пишу чего-то специально – все исходит от моего настроения. И я действительно убежден, что от Украины в этом году должна прозвучать песня уверенная, сильная и счастливая. Понимаете, лиричных песен, созданных в определенном формате специально под Евровидение, у стран-конкурентов будет много. И я боюсь, что если мы в этом году тоже отправим на конкурс барышню, поющую грустную песню, то ничего не добьемся. Просто станем участниками «битвы грустных женщин», которых наверняка там будет много! (Кстати, песня конкурсантки Tayanna, которая также вошла в финал, как раз очень лиричная и печальная. – Прим. ред.) Думаю, нужно отправлять на Евровидение либо меня, либо «Сальто Назад». (Смеется.) Хотя «Сальто Назад» (эта группа тоже прошла в финал. – Прим. ред.) – довольно молодые ребята и, на мой взгляд, неопытные с точки зрения того, что они не совсем понимают, с чем им придется столкнуться. Это тоже опасно для результата. У нас уже такое было, когда мы выбрали группу «Гринджолы», которые не являлись частью шоу-бизнеса, а просто нравились многим из нас. И вы помните, что из этого получилось («Гринджолы» на Евровидении-2005 заняли 19-е место, это худший результат за всю историю участия Украины в этом конкурсе. – Прим. ред.).