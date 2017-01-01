Украинский нацотбор Евровидения: Rozhden – о критике Джамалы, конкуренции и опасностях конкурса

Следующий герой нашего спецпроекта – Rozhden, покоривший судей танцевальной песней Saturn. Рожден Ануси откровенно рассказал о том, почему на Евровидение лучше не отправлять «грустную женщину» и чем группа «Сальто Назад» похожа на «Гринджолы».
В Одессе набираюсь сил. Это мой родной город, здесь у меня родители (сам я переехал в Киев). Пока у меня нет жены и детей, родители – моя единственная семья. Забываю о проблемах, находясь рядом с ними, у нас очень близкие отношения. Ну а репетиции начнутся ближе к выступлению. Они в основном связаны с постановкой номера – мы будем его корректировать. Но что именно будет, пока обсуждается.
Уверенность – скорее не технический, а психологический аспект. Когда на кону победа в таком конкурсе, думаю, что каждого, кто борется за право представлять свою страну, охватит мандраж. Безусловно, я принял к сведению замечания Джамалы, ведь она знает, о чем говорит – у нее потрясающий вокал. Однако в прошлом году, как мне показалось, во время конкурсных испытаний и в ее голосе можно было услышать волнение. Уверенность в себе в какой-то мере приходит вместе с успехом.
Я жду последнего полуфинала – тогда уже буду видеть картину в целом. Но не назвал бы это именно конкуренцией, ведь на шоу представлены разные музыкальные направления. Сложно конкурировать, когда один человек быстро бегает, а другой высоко прыгает.
Я никогда не пишу чего-то специально – все исходит от моего настроения. И я действительно убежден, что от Украины в этом году должна прозвучать песня уверенная, сильная и счастливая. Понимаете, лиричных песен, созданных в определенном формате специально под Евровидение, у стран-конкурентов будет много. И я боюсь, что если мы в этом году тоже отправим на конкурс барышню, поющую грустную песню, то ничего не добьемся. Просто станем участниками «битвы грустных женщин», которых наверняка там будет много! (Кстати, песня конкурсантки Tayanna, которая также вошла в финал, как раз очень лиричная и печальная. – Прим. ред.) Думаю, нужно отправлять на Евровидение либо меня, либо «Сальто Назад». (Смеется.) Хотя «Сальто Назад» (эта группа тоже прошла в финал. – Прим. ред.) – довольно молодые ребята и, на мой взгляд, неопытные с точки зрения того, что они не совсем понимают, с чем им придется столкнуться. Это тоже опасно для результата. У нас уже такое было, когда мы выбрали группу «Гринджолы», которые не являлись частью шоу-бизнеса, а просто нравились многим из нас. И вы помните, что из этого получилось («Гринджолы» на Евровидении-2005 заняли 19-е место, это худший результат за всю историю участия Украины в этом конкурсе. – Прим. ред.).
Нет, что вы. Я не общался с ними, чтобы это не выглядело, будто я заискиваю и у меня есть какая-то возможность на них влиять. Просто через руководителей проекта передал судьям «спасибо».
Нет, конечно. Хотя, помню, отец тогда сильно расстроился. Но со мной было сложно воевать, ведь я был очень целеустремленный и уверенный в себе юноша. В конце концов он махнул на меня рукой и разрешил быть собой. Ну не видел я себя юристом! Человек этой профессии должен кайфовать от постоянного выяснения вопросов, а я не хотел разбираться в чужих проблемах за деньги. Мне нравится заниматься творчеством. Поэтому я проучился в юридическом колледже, но после первого курса, когда надо было готовиться к поступлению в вуз, бросил. К слову, это не все мои попытки получить высшее образование. Я также учился на экономическом факультете, но меня хватило лишь на год.
Да. Я больше нигде не работаю, своего бизнеса у меня тоже нет.
Да не то чтобы я не испытываю в жизни счастья. Просто бывают разные периоды. Да, иногда приходится ломать себя, чтобы стать сильнее. Иногда просто хочется получать удовольствие от жизни, не думать о достижении целей, никуда не бежать, а просто сидеть и читать хорошие книги. Как, например, в данный момент.
«Белые велосипеды: как делали музыку в 60-е» Джо Бойда (известный американский продюсер. – Прим. ред.). Это тот парень, который в свое время открыл группу Pink Floyd. В книге он рассказывает, как все происходило изнутри. Я вообще большой фанат рок-музыки той эпохи, когда она еще не стала конъюнктурной. Читаю в основном все, что связано с музыкой. Но иногда меня одолевает дикое желание прочитать всю серию книг о Джеймсе Бонде. Хотя вряд ли из меня выйдет суперагент! (Смеется.)
P. S. В эту субботу на СТБ и «UA:Першому» в 19:00 вы сможете увидеть прямой эфир третьего полуфинала. А кому по душе живые эмоции, пусть поспешит за билетами, они в продаже! Ну а мы будем продолжать рассказывать о финалистах национального отбора на Евровидение-2017.