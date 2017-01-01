ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский нацотбор Евровидения: Melovin – об отношениях с Джамалой, депрессиях и девушках

Музыкант откровенно рассказал о личном

Дуся

Melovin – он же Константин Бочаров, победитель шоу «Х-фактор 6» – последний герой нашего спецпроекта о финалистах нацотбора на Евровидение. О многих вещах в этом интервью Костя рассказал впервые.


Когда Melovin появился на национальном отборе Евровидения-2017, все его сразу узнали. Харизматичный юноша с глазами разного цвета очень запомнился после победы в прошлом «Х-факторе». А вот его псевдоним (точнее, второе имя, как он сам говорит) мало кто слышал. Костантин мне признался, что Melovin родился, когда ему было 13 лет. «Я сидел за ноутбуком и придумывал, как меня называли бы мои будущие фаны в Европе, как меня объявляли бы на премии Grammy, – говорит Костя. – Я складывал буквы – и в один момент появилось слово «меловин». Мне даже плевать, воспримут его или нет». Тем не менее, похоже, восприняли: Melovin co cвоей песней Wonder на нацотборе получил от зрителей максимальные восемь баллов. В интервью Костя разоткровенничался. Рассказал, каким непростым для него оказался год после «Х-фактора», почему он долго не хотел идти на нацотбор, а также о подарке, который довел его маму до слез.

Костя, как вы готовитесь к финалу нацотбора?

Репетиций много, но я спокоен, не паникую. Зачем это нужно? Пусть другие волнуются. (С улыбкой.) Полностью менять свой номер в финале я не буду, тем более он понравился зрителям. Изменю немного графику, свет – все будет ярче и красивее. Идеи по номеру принадлежат мне, я их разрабатываю вместе с профессионалами.

Вы сейчас учитесь в Киевском институте музыки имени Глиэра. Как подготовку к конкурсу сочетаете с учебой?

Все оказалось просто. Наверное, мне повезло. Прихожу в институт, сдаю экзамены по своему профилю – музыку, эстрадный вокал. А остальными предметами преподаватели меня особо не грузят. Дают возможность заниматься своим направлением. Я очень доволен, респект институту Глиэра!

Melovin: «Вокруг много неискренности, множество людей появились в моей жизни, когда у меня все было хорошо. А когда стало плохо, почти все куда-то исчезли»

Фото: пресс-служба Melovin

Принять участие в нацотборе на Евровидение – ваша идея или вам ее подкинули родители или друзья?

Изначально я не планировал идти на нацотбор. После «Х-фактора» искал себя. На какое-то время даже опустил руки. Заявку на нацотбор подал в самый последний момент. А получилось это вот как. Со мной связался очень крутой аранжировщик из Лондона, в свое время работавший с Эми Уайнхаус, с Hurts, с Ланой Дель Рей. Сказал, что видел меня в «Х-факторе», сам меня нашел. Он предложил мне свою авторскую песню, хотел, чтобы я прошел с ней на Евровидение. В то время у меня как раз все было очень плохо, я сидел в депрессии. Вот я и решил поехать в Лондон, чтобы встретиться с ним. Но перед отъездом дал послушать эту песню родителям, а затем поставил собственную песню, записанную на диктофон. Послушав, они сказали: «Костя, а почему ты не хочешь показать на конкурсе что-то свое, а не чужое? Может, это знак, что ты можешь написать не хуже?» Я долго думал и в конце концов отказался от предложения англичанина и никуда не поехал. Решил пойти на нацотбор со своей песней.

Кого на нацотборе вы считаете сильными соперниками?

На мой взгляд, третий полуфинал был самым мощным. Но больше всего мне понравились Vivienne Mort и Kadnaу. Очень сильно меня зацепили, я на каждой репетиции старался их послушать.

А из судей кого больше всех опасались?

Самым важным для меня, пожалуй, было мнение Андрея Данилко. Здорово, что у него моя песня оказалась в «топ-1»! Данилко – мой кумир еще с детства именно в образе Верки Сердючки. Когда я учился в театральной школе, часто выступал с его монологами, знаю их наизусть. А опасался больше всех Джамалы. Она для меня очень сильный музыкант, люблю ее музыку. Я ожидал от нее жесткой критики.

Вы были знакомы с Джамалой и раньше, на «Х-факторе» пели дуэтом. Общались с ней за кулисами нацотбора?

Нет, вообще не общался. В течение года время от времени мы пересекались на мероприятиях и просто здоровались. Я не люблю навязываться людям: зачем это надо, человек же занят.

Надо признать, что Melovin – один из самых стильных участников шоу

Фото: Максим Лисовой

Вы сказали, что год после «Х-фактора» был для вас непростым. Именно поэтому вы почти не появлялись на публике?

Да. Я не был на виду у СМИ. Но все равно давал концерты, меня много приглашали на фестивали. И, как я уже сказал, все это время искал свой стиль в музыке. Это нормально после проекта. Притом, что еще шесть лет назад я понимал, какую музыку хочу делать, придумал свое сценическое имя – Melovin, а также начал продумывать имидж.

А как, интересно, проявляются ваши депрессии?

Мнительность, накрутка себя... Тяжело. Такие состояния мне очень свойственны. Но при этом во мне есть внутренний стержень: я верю в то, что делаю. Я не жду от всего этого больших денег – для меня важнее быть на сцене, заниматься музыкой. Ну а когда сцена еще и деньги приносит, давая возможность обеспечивать себя и родных, круто вдвойне. Делать подарки близким, которые раньше не мог себе позволить, – это счастье!

Вы наверняка уже делали им подарки, если сказали об этом.

Да, мой первый подарок маме – парфюм (какой-то крутой, кажется, Yves Sent Laurent) на Новый год после моей победы на «Х-факторе». Я помню, мама тогда расплакалась. Второй подарок ей – это пальто, когда мама несколько месяцев назад приезжала в Киев. Мы пошли в магазин и вместе его выбрали. (Улыбается.)

Вы уже год как переехали из родной Одессы в Киев. Сложно было адаптироваться в столице?

Да, очень тяжело. Киев как много дает, так и много забирает. Тем более что с людьми я схожусь не очень легко. Тем не менее одиноким себя не чувствую: у меня в квартире, которую снимаю, часто гостят мои менеджеры (переехали со мной из Одессы). И с родителями я постоянно созваниваюсь.

Вы уже несколько раз упоминаете о родителях. Наверное, у вас с ними близкие, доверительные отношения?

Раньше были натянутыми. У меня был переходной возраст, я человек капризный, с непростым характером. Но сейчас, когда я переехал в Киев, многое поменялось. Они меня во всем поддерживают.

Я знаю, ваш отец совсем не творческой профессии, он занимается ремонтом автомобилей.

Да, он инженер. Интересно, что папа хотя и не творческий человек, зато делает для меня  декорацию, которая будет в финале нацотбора на Евровидение. Декорация небольшая, но очень интересная.

Круто! А на финал национального отбора родители приедут?

Конечно. Но на полуфинале их не было. Я им сказал: «Мама, папа, встретимся в финале!» (Улыбается.) Так и получилось.

«Я порезал фрукты, посыпал их сахаром и представил свое «творение» как блюдо высокой французской кухни»

Фото: Facebook Melovin

Наверное, у вас большие амбиции, связанные со сценой? За границу, к примеру, уехать не думали?

Думал. Но уехать в какую-то определенную страну я не мечтаю, просто хочу, чтобы меня узнали как можно больше и дальше. На успех меня мотивирует творчество зарубежных артистов: Леди Гаги, Джона Леннона, Queen, Мадонны. А вообще я не смог бы долго жить где-либо. Я человек кочевой. Даже квартиры в Киеве меняю довольно часто.

Почему?

Мне хочется менять все вокруг. У меня было все хорошо на первой квартире в Киеве. Но в какой-то момент я понял, что пора менять атмосферу. Накопились воспоминания, и я почувствовал, что все. Оставил там слой воспоминаний, мне не хотелось добавлять новые– и переехал. Для меня дом – это только Одесса, где я чувствую себя в полной гармонии.

Вы говорили, что любите готовить.

Да, приготовление еды всегда меня успокаивает.

А как у вас началось это увлечение?

Первое свое блюдо я приготовил, еще будучи маленьким, в гостях у крестной: порезал фрукты и посыпал их сахаром. Свое «творение» я представил взрослым как блюдо высокой французской кухни, сказав, чтобы все попробовали. Они-то, конечно, попробовали – использовали мое блюдо для «закусончика». (Хохочет.) Вот с этого все началось!

Готовите еду, строго придерживаясь рецептов?

Нет, что вы, никогда. По рецептам – это так скучно! Все делаю наугад. Зачастую сам не ем. Во время приготовления я «наедаюсь» запахом. Мама говорит, что это странно. Например, раньше я часто делал пиццу по своему рецепту, а сейчас готовлю более необычные блюда. Друзья и родные на меня смотрели с подозрением, когда запекал курицу с соевым соусом, ананасом, карри, горчицей и медом. Но потом сказали, что получилось очень вкусно.

Ведущий нацотбора Сергей Притула любит подшучивать над участниками

Фото: Максим Лисовой

А как насчет девушки? Вы для нее тоже готовите?

У меня нет девушки, сейчас я не смогу уделять ей время. Я не успеваю! И понимаю, что со мной ей будет непросто: нужно будет уметь радоваться моим успехам, принимать мой характер. Признаюсь, я бываю тяжелым в общении, очень резким. Вот сейчас сижу с вами и улыбаюсь, потому что мне приятно. Но так бывает далеко не всегда. Друзей и близких людей у меня очень мало. Вокруг много неискренности, множество людей появились в моей жизни, когда у меня все было хорошо. А когда стало плохо, почти все куда-то исчезли. Вот кто остался – их я никогда не уберу из своей жизни.

Уже в эту субботу, 25 февраля, смотрите финал национального отбора на Евровидение-2017! Шоу покажут в прямом эфире на СТБ и «UA:Першому» в 19:00. Ну а живые эмоции будут в зале ДК КПИ, билеты в продаже!



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