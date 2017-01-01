Украинский нацотбор Евровидения: Melovin – об отношениях с Джамалой, депрессиях и девушках

Изначально я не планировал идти на нацотбор. После «Х-фактора» искал себя. На какое-то время даже опустил руки. Заявку на нацотбор подал в самый последний момент. А получилось это вот как. Со мной связался очень крутой аранжировщик из Лондона, в свое время работавший с Эми Уайнхаус, с Hurts, с Ланой Дель Рей. Сказал, что видел меня в «Х-факторе», сам меня нашел. Он предложил мне свою авторскую песню, хотел, чтобы я прошел с ней на Евровидение. В то время у меня как раз все было очень плохо, я сидел в депрессии. Вот я и решил поехать в Лондон, чтобы встретиться с ним. Но перед отъездом дал послушать эту песню родителям, а затем поставил собственную песню, записанную на диктофон. Послушав, они сказали: «Костя, а почему ты не хочешь показать на конкурсе что-то свое, а не чужое? Может, это знак, что ты можешь написать не хуже?» Я долго думал и в конце концов отказался от предложения англичанина и никуда не поехал. Решил пойти на нацотбор со своей песней.