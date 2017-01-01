Украинский нацотбор Евровидения: Melovin – об отношениях с Джамалой, депрессиях и девушках

Melovin – он же Константин Бочаров, победитель шоу «Х-фактор 6» – последний герой нашего спецпроекта о финалистах нацотбора на Евровидение. О многих вещах в этом интервью Костя рассказал впервые.
Костя, как вы готовитесь к финалу нацотбора?
Репетиций много, но я спокоен, не паникую. Зачем это нужно? Пусть другие волнуются. (С улыбкой.) Полностью менять свой номер в финале я не буду, тем более он понравился зрителям. Изменю немного графику, свет – все будет ярче и красивее. Идеи по номеру принадлежат мне, я их разрабатываю вместе с профессионалами.
Все оказалось просто. Наверное, мне повезло. Прихожу в институт, сдаю экзамены по своему профилю – музыку, эстрадный вокал. А остальными предметами преподаватели меня особо не грузят. Дают возможность заниматься своим направлением. Я очень доволен, респект институту Глиэра!
Изначально я не планировал идти на нацотбор. После «Х-фактора» искал себя. На какое-то время даже опустил руки. Заявку на нацотбор подал в самый последний момент. А получилось это вот как. Со мной связался очень крутой аранжировщик из Лондона, в свое время работавший с Эми Уайнхаус, с Hurts, с Ланой Дель Рей. Сказал, что видел меня в «Х-факторе», сам меня нашел. Он предложил мне свою авторскую песню, хотел, чтобы я прошел с ней на Евровидение. В то время у меня как раз все было очень плохо, я сидел в депрессии. Вот я и решил поехать в Лондон, чтобы встретиться с ним. Но перед отъездом дал послушать эту песню родителям, а затем поставил собственную песню, записанную на диктофон. Послушав, они сказали: «Костя, а почему ты не хочешь показать на конкурсе что-то свое, а не чужое? Может, это знак, что ты можешь написать не хуже?» Я долго думал и в конце концов отказался от предложения англичанина и никуда не поехал. Решил пойти на нацотбор со своей песней.
На мой взгляд, третий полуфинал был самым мощным. Но больше всего мне понравились Vivienne Mort и Kadnaу. Очень сильно меня зацепили, я на каждой репетиции старался их послушать.
Самым важным для меня, пожалуй, было мнение Андрея Данилко. Здорово, что у него моя песня оказалась в «топ-1»! Данилко – мой кумир еще с детства именно в образе Верки Сердючки. Когда я учился в театральной школе, часто выступал с его монологами, знаю их наизусть. А опасался больше всех Джамалы. Она для меня очень сильный музыкант, люблю ее музыку. Я ожидал от нее жесткой критики.
Нет, вообще не общался. В течение года время от времени мы пересекались на мероприятиях и просто здоровались. Я не люблю навязываться людям: зачем это надо, человек же занят.
Да. Я не был на виду у СМИ. Но все равно давал концерты, меня много приглашали на фестивали. И, как я уже сказал, все это время искал свой стиль в музыке. Это нормально после проекта. Притом, что еще шесть лет назад я понимал, какую музыку хочу делать, придумал свое сценическое имя – Melovin, а также начал продумывать имидж.
Мнительность, накрутка себя... Тяжело. Такие состояния мне очень свойственны. Но при этом во мне есть внутренний стержень: я верю в то, что делаю. Я не жду от всего этого больших денег – для меня важнее быть на сцене, заниматься музыкой. Ну а когда сцена еще и деньги приносит, давая возможность обеспечивать себя и родных, круто вдвойне. Делать подарки близким, которые раньше не мог себе позволить, – это счастье!
Да, мой первый подарок маме – парфюм (какой-то крутой, кажется, Yves Sent Laurent) на Новый год после моей победы на «Х-факторе». Я помню, мама тогда расплакалась. Второй подарок ей – это пальто, когда мама несколько месяцев назад приезжала в Киев. Мы пошли в магазин и вместе его выбрали. (Улыбается.)
Да, очень тяжело. Киев как много дает, так и много забирает. Тем более что с людьми я схожусь не очень легко. Тем не менее одиноким себя не чувствую: у меня в квартире, которую снимаю, часто гостят мои менеджеры (переехали со мной из Одессы). И с родителями я постоянно созваниваюсь.
Раньше были натянутыми. У меня был переходной возраст, я человек капризный, с непростым характером. Но сейчас, когда я переехал в Киев, многое поменялось. Они меня во всем поддерживают.
Да, он инженер. Интересно, что папа хотя и не творческий человек, зато делает для меня декорацию, которая будет в финале нацотбора на Евровидение. Декорация небольшая, но очень интересная.
Конечно. Но на полуфинале их не было. Я им сказал: «Мама, папа, встретимся в финале!» (Улыбается.) Так и получилось.
Думал. Но уехать в какую-то определенную страну я не мечтаю, просто хочу, чтобы меня узнали как можно больше и дальше. На успех меня мотивирует творчество зарубежных артистов: Леди Гаги, Джона Леннона, Queen, Мадонны. А вообще я не смог бы долго жить где-либо. Я человек кочевой. Даже квартиры в Киеве меняю довольно часто.
Мне хочется менять все вокруг. У меня было все хорошо на первой квартире в Киеве. Но в какой-то момент я понял, что пора менять атмосферу. Накопились воспоминания, и я почувствовал, что все. Оставил там слой воспоминаний, мне не хотелось добавлять новые– и переехал. Для меня дом – это только Одесса, где я чувствую себя в полной гармонии.
Да, приготовление еды всегда меня успокаивает.
Первое свое блюдо я приготовил, еще будучи маленьким, в гостях у крестной: порезал фрукты и посыпал их сахаром. Свое «творение» я представил взрослым как блюдо высокой французской кухни, сказав, чтобы все попробовали. Они-то, конечно, попробовали – использовали мое блюдо для «закусончика». (Хохочет.) Вот с этого все началось!
Нет, что вы, никогда. По рецептам – это так скучно! Все делаю наугад. Зачастую сам не ем. Во время приготовления я «наедаюсь» запахом. Мама говорит, что это странно. Например, раньше я часто делал пиццу по своему рецепту, а сейчас готовлю более необычные блюда. Друзья и родные на меня смотрели с подозрением, когда запекал курицу с соевым соусом, ананасом, карри, горчицей и медом. Но потом сказали, что получилось очень вкусно.
У меня нет девушки, сейчас я не смогу уделять ей время. Я не успеваю! И понимаю, что со мной ей будет непросто: нужно будет уметь радоваться моим успехам, принимать мой характер. Признаюсь, я бываю тяжелым в общении, очень резким. Вот сейчас сижу с вами и улыбаюсь, потому что мне приятно. Но так бывает далеко не всегда. Друзей и близких людей у меня очень мало. Вокруг много неискренности, множество людей появились в моей жизни, когда у меня все было хорошо. А когда стало плохо, почти все куда-то исчезли. Вот кто остался – их я никогда не уберу из своей жизни.
Уже в эту субботу, 25 февраля, смотрите финал национального отбора на Евровидение-2017! Шоу покажут в прямом эфире на СТБ и «UA:Першому» в 19:00. Ну а живые эмоции будут в зале ДК КПИ, билеты в продаже!
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