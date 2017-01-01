Украинский нацотбор Евровидения: лидер группы «Сальто Назад» – о религии, травке и конкуренции

Первые в нашем списке – группа «Сальто Назад», которая со своей песней «О мамо!» прошла в финал нацотбора на Евровидение-2017. Лидер коллектива Александр Таб рассказал об отношениях с судьями шоу и дружбе с O.Torvald, о том, как с годовалым сыном жил на улицах Китая, и как он молится Бобу Марли.
– В последний момент Иван решил понаблюдать из зала. Занял созидательную позицию. Тем более номер построен целиком на мне, ему не было необходимости выходить на сцену. Главная роль Ивана – настраивать и заряжать нашу группу.
– Иван – очень духовный, верующий. Человек чистой души. Таких, как он, я еще не встречал. Он изучает все религии. Но носителем какого-то определенного вероисповедания не является. Я тоже стараюсь себя совершенствовать.
– Ну да. Полгода назад в моей жизни произошел переломный момент. Были депрессии, проблемы в отношениях с женой. В семье начало накапливаться раздражение, состояние усталости. Родился ребенок, много всего понадобилось, я запутался. В тот период переосмыслил происходящее: во взглядах, в отношении самого себя. Сейчас все наладилось. Мы с женой друг друга поддерживаем.
– Вот Иван как раз очень помог. Я стал чаще молиться, по его примеру начал смотреть различные ведические видеосеминары. Также мы с Ваней съездили в Херсонскую область, сняли там маленькую дачу – избу, вокруг вода, камыши. Смотрели там видеовыступления ведистов, молились, медитировали. Пытались разобраться в себе. Это помогло: я стал более спокойным, умиротворенным. В итоге мне удалось сохранить отношения с женой, укрепить семью.
– Да, именно так! Вообще мы изначально не стремились попасть на Евровидение, просто нас выбрали (песни «Сальто Назад» на нацотбор отправила подруга группы, тоже участница отбора MamaRika, ранее известная как Эрика. – Прим. ред.). Теперь нас узнают больше людей, появился дополнительный стимул создавать новое.
– Да нет, все было отлично. Мы, например, познакомились с группой Skai, к нам подошел ее фронтмен Олег Собчук и сказал, что рад, что в Украине появляется новая интересная музыка, пожелал нам удачи. С MamaRika мы давно уже знакомы. Ваня – ее саунд-продюсер, даже написал ей песню для Евровидения.
– Я думал, что могут быть проблемы с Андреем Данилко: он может высказываться неожиданно и резко. А вот насчет Джамалы... Мы были уверены, что ей будет интересен наш стиль, ведь мы, как и она, любители экспериментировать, любим джаз и фанк. У нас с Джамалой общие знакомые в этой тусовке. Константин Меладзе – опытный продюсер и музыкант, за кулисами мы с ним общались. Он подошел ко мне и, пожав руку, сказал, что ему нравится, как мы звучим. И на репетиции наши приходил, говорил: «Не психуйте, у вас все получится».
– Изначально цели победить у нас не было. Ставили для себя программу-максимум – попасть в финал. Но сейчас появился азарт... Я вообще раньше особо не следил за Евровидением. Вот только во время подготовки к конкурсу послушал песни наших конкурентов по полуфиналу... Ну Green Grey, конечно, считаем. Знакомы с ними уже давно, сталкивались на киевских джем-сейшенах, которые организовывал Дизель. O.Torvald тоже сильный конкурсант. Мы его очень давно знаем. Когда-то у Вани была группа Funk-U, они даже победили в конкурсе M1 «Свежая кровь». Женя Галич, который тогда был ведущим этого телеканала, их очень поддерживал. И на полуфинал он специально пришел, чтобы посмотреть наше выступление.
«Мы с гитарами ездили, играли на улицах. Жили с маленьким ребенком где придется»
– Нет, мы так близко с ним не общались. Тем более никто из нашей группы ни курит, ни пьет, все вегетарианцы. К тому же приверженцы аскетического образа жизни: без телевидения, без вредных возлияний, все за экологию, занимаются благотворительностью. Наш музыкальный лейбл Rookodill'a как раз и основал на таких ценностях.
– Да, его придумал Ваня. Мы путешествовали по Азии, затем вернулись в Украину, и вскоре Ване начали поступать предложения по продюсированию разных артистов. Захотелось сделать что-то созидательное, направленное на развитие украинской музыки.
– Сначала поехали просто с женой и с сыном (ему тогда был годик) на месяц в Таиланд. Потом отправились в Китай, в Гонконг, где к нам присоединились участники «Сальто Назад». Мы встретились и какое-то время скитались по Гонконгу, искали работу: хотели заработать на новый альбом и, вдохновившись путешествиями, набросать новые песни. Мы с колонками и с гитарами ездили, играли на улицах. Жили с маленьким ребенком где придется.
– Ну мы же не ночевали прямо на улицах. Останавливались в одном номере всей толпой, жили в хостелах, словом, не в самых приятных местах. Сын капризничал, конечно, даже немного поболел. Но мы полагаемся на что-то высшее, что нас оберегает...
– Перед путешествием мы в Киеве сдали квартиру – это тоже источник дохода. В Китае подрабатывали, играя на улицах, как я уже сказал. Этого хватало на то, чтобы снять комнату и поесть. Потом так получилось, что с нами в Китае заключили контракт – и мы ездили по югу страны, выступали в клубах. У нас все это получалось на оптимизме, мы не боялись того, что не будет денег.
– Работал в фотостудии всего пару лет. А так я на работах особо не задерживался. Помню, был еще ведущим в караоке-клубах: до лета дорабатывал, а потом пускался в пляс... Но на жизнь всегда хватало. Родители помогали. У нас с женой (она тоже творческий человек, флорист-декоратор) большие семьи. Мой папа – художник-реставратор живописи и икон. Он работал на реставрации в киевских храмах, в частностях в Михайловском и Софийском соборах. Мама занимается антиквариатом. Так что вся семья у нас творческая!
«Я крещен в православие, но при этом поклонник африканских религиозных конфессий»
– Да, я крещен в православной церкви. Но при этом я поклонник регги-музыки, а также африканских религиозных конфессий. У меня дома стоит алтарь, усыпанный не только православными символами. Это и разные камни из мест, где мы путешествовали, и книги, и свечи, и изображения разных святых, в том числе музыкантов Боба Марли, «Михея и Джуманджи»...
– Я больше молюсь Вселенной.
– Боб Марли перед смертью принял православие. А курение травы, если вы об этом, я к грехам не отношу. Но сам я не курю, алкоголь не употребляю, наркотики – тоже. Это все не дает ясности сознанию, и мне уже неинтересно.