Украинский нацотбор Евровидения: лидер группы «Сальто Назад» – о религии, травке и конкуренции

– Изначально цели победить у нас не было. Ставили для себя программу-максимум – попасть в финал. Но сейчас появился азарт... Я вообще раньше особо не следил за Евровидением. Вот только во время подготовки к конкурсу послушал песни наших конкурентов по полуфиналу... Ну Green Grey, конечно, считаем. Знакомы с ними уже давно, сталкивались на киевских джем-сейшенах, которые организовывал Дизель. O.Torvald тоже сильный конкурсант. Мы его очень давно знаем. Когда-то у Вани была группа Funk-U, они даже победили в конкурсе M1 «Свежая кровь». Женя Галич, который тогда был ведущим этого телеканала, их очень поддерживал. И на полуфинал он специально пришел, чтобы посмотреть наше выступление.