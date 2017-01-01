ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский нацотбор Евровидения: лидер группы «Сальто Назад» – о религии, травке и конкуренции

Александр Таб в рамках нашего спецпроекта признался, куда пропал второй солист во время конкурса

Дуся

Первые в нашем списке – группа «Сальто Назад», которая со своей песней «О мамо!» прошла в финал нацотбора на Евровидение-2017. Лидер коллектива Александр Таб рассказал об отношениях с судьями шоу и дружбе с O.Torvald, о том, как с годовалым сыном жил на улицах Китая, и как он молится Бобу Марли.


Группу «Сальто Назад», образовавшуюся в Киеве в 2011 году, до выступления на конкурсе мало кто знал. И вот теперь в первом полуфинале (неожиданно!) максимальные восемь баллов от жюри и шесть – от зрителей. Нам, конечно, тут же захотелось узнать более подробно, что же это за ребята, играющие смесь регги, хип-хопа и фанка. И не зря. Фронтмен коллектива Александр Таб рассказал немало шокирующих вещей...
Александр, вы вышли на сцену нацотбора на Евровидение-2017 в сопровождении девушек. Почему вместе с вами не было второго лидера «Сальто Назад» Ивана Клименко, автора песен группы?

В последний момент Иван решил понаблюдать из зала. Занял созидательную позицию. Тем более номер построен целиком на мне, ему не было необходимости выходить на сцену. Главная роль Ивана – настраивать и заряжать нашу группу.

– Созидательную – это как?

Иван – очень духовный, верующий. Человек чистой души. Таких, как он, я еще не встречал. Он изучает все религии. Но носителем какого-то определенного вероисповедания не является. Я тоже стараюсь себя совершенствовать.

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Фото тут и далее: Максим Лисовой

Вы меня уже интригуете...

Ну да. Полгода назад в моей жизни произошел переломный момент. Были депрессии, проблемы в отношениях с женой. В семье начало накапливаться раздражение, состояние усталости. Родился ребенок, много всего понадобилось, я запутался. В тот период переосмыслил происходящее: во взглядах, в отношении самого себя. Сейчас все наладилось. Мы с женой друг друга поддерживаем.

Что же вам помогло?

Вот Иван как раз очень помог. Я стал чаще молиться, по его примеру начал смотреть различные ведические видеосеминары. Также мы с Ваней съездили в Херсонскую область, сняли там маленькую дачу – избу, вокруг вода, камыши. Смотрели там видеовыступления ведистов, молились, медитировали. Пытались разобраться в себе. Это помогло: я стал более спокойным, умиротворенным. В итоге мне удалось сохранить отношения с женой, укрепить семью.

Кстати, песня «О мамо!», с которой вы вошли в финал конкурса, как раз о семейных ценностях.

Да, именно так! Вообще мы изначально не стремились попасть на Евровидение, просто нас выбрали (песни «Сальто Назад» на нацотбор отправила подруга группы, тоже участница отбора MamaRika, ранее известная как Эрика. – Прим. ред.). Теперь нас узнают больше людей, появился дополнительный стимул создавать новое.

А какая была атмосфера за кулисами? Ваша победа стала для многих неожиданностью, вы наверняка чувствовали зависть...

– Да нет, все было отлично. Мы, например, познакомились с группой Skai, к нам подошел ее фронтмен Олег Собчук и сказал, что рад, что в Украине появляется новая интересная музыка, пожелал нам удачи. С MamaRika мы давно уже знакомы. Ваня – ее саунд-продюсер, даже написал ей песню для Евровидения.

Константина Меладзе и Джамалу вдохновило выступление «Сальто Назад»...

А кого из судей боялись больше всего?

Я думал, что могут быть проблемы с Андреем Данилко: он может высказываться неожиданно и резко. А вот насчет Джамалы... Мы были уверены, что ей будет интересен наш стиль, ведь мы, как и она, любители экспериментировать, любим джаз и фанк. У нас с Джамалой общие знакомые в этой тусовке. Константин Меладзе – опытный продюсер и музыкант, за кулисами мы с ним общались. Он подошел ко мне и, пожав руку, сказал, что ему нравится, как мы звучим. И на репетиции наши приходил, говорил: «Не психуйте, у вас все получится».

Кого из конкурсантов вы считаете сильным соперником?

– Изначально цели победить у нас не было. Ставили для себя программу-максимум – попасть в финал. Но сейчас появился азарт... Я вообще раньше особо не следил за Евровидением. Вот только во время подготовки к конкурсу послушал песни наших конкурентов по полуфиналу... Ну Green Grey, конечно, считаем. Знакомы с ними уже давно, сталкивались на киевских джем-сейшенах, которые организовывал Дизель. O.Torvald тоже сильный конкурсант. Мы его очень давно знаем. Когда-то у Вани была группа Funk-U, они даже победили в конкурсе M1 «Свежая кровь». Женя Галич, который тогда был ведущим этого телеканала, их очень поддерживал. И на полуфинал он специально пришел, чтобы посмотреть наше выступление.

«Мы с гитарами ездили, играли на улицах. Жили с маленьким ребенком где придется»

Если вы в таких хороших отношениях с Галичем, наверняка устраивали дружеские посиделки?

– Нет, мы так близко с ним не общались. Тем более никто из нашей группы ни курит, ни пьет, все вегетарианцы. К тому же приверженцы аскетического образа жизни: без телевидения, без вредных возлияний, все за экологию, занимаются благотворительностью. Наш музыкальный лейбл Rookodill'a как раз и основал на таких ценностях.

Вы создали этот лейбл вместе с Иваном Клименко?

Да, его придумал Ваня. Мы путешествовали по Азии, затем вернулись в Украину, и вскоре Ване начали поступать предложения по продюсированию разных артистов. Захотелось сделать что-то созидательное, направленное на развитие украинской музыки.

А что это было за путешествие по Азии?

Сначала поехали просто с женой и с сыном (ему тогда был годик) на месяц в Таиланд. Потом отправились в Китай, в Гонконг, где к нам присоединились участники «Сальто Назад». Мы встретились и какое-то время скитались по Гонконгу, искали работу: хотели заработать на новый альбом и, вдохновившись путешествиями, набросать новые песни. Мы с колонками и с гитарами ездили, играли на улицах. Жили с маленьким ребенком где придется.

Ничего себе! С годовалым малышом?

– Ну мы же не ночевали прямо на улицах. Останавливались в одном номере всей толпой, жили в хостелах, словом, не в самых приятных местах. Сын капризничал, конечно, даже немного поболел. Но мы полагаемся на что-то высшее, что нас оберегает...

Полагаться, конечно, можно, но на жизнь как зарабатывали?

Перед путешествием мы в Киеве сдали квартиру – это тоже источник дохода. В Китае подрабатывали, играя на улицах, как я уже сказал. Этого хватало на то, чтобы снять комнату и поесть. Потом так получилось, что с нами в Китае заключили контракт – и мы ездили по югу страны, выступали в клубах. У нас все это получалось на оптимизме, мы не боялись того, что не будет денег.

Вы по образованию графический дизайнер. Работали когда-либо по специальности?

– Работал в фотостудии всего пару лет. А так я на работах особо не задерживался. Помню, был еще ведущим в караоке-клубах: до лета дорабатывал, а потом пускался в пляс... Но на жизнь всегда хватало. Родители помогали. У нас с женой (она тоже творческий человек, флорист-декоратор) большие семьи. Мой папа – художник-реставратор живописи и икон. Он работал на реставрации в киевских храмах, в частностях в Михайловском и Софийском соборах. Мама занимается антиквариатом. Так что вся семья у нас творческая!

«Я крещен в православие, но при этом поклонник африканских религиозных конфессий»

Вы говорили, что вам помогают молитва и медитация. Вы православный человек или исповедуете какую-то другую религию?

Да, я крещен в православной церкви. Но при этом я поклонник регги-музыки, а также африканских религиозных конфессий. У меня дома стоит алтарь, усыпанный не только православными символами. Это и разные камни из мест, где мы путешествовали, и книги, и свечи, и изображения разных святых, в том числе музыкантов Боба Марли, «Михея и Джуманджи»...

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Я больше молюсь Вселенной.

Образ жизни того же Боба Марли был далеко не аскетичным.

Боб Марли перед смертью принял православие. А курение травы, если вы об этом, я к грехам не отношу. Но сам я не курю, алкоголь не употребляю, наркотики – тоже. Это все не дает ясности сознанию, и мне уже неинтересно.

Любопытно, правда? И это только начало. Уверены, что национальный отбор на Евровидение-2017 (второй полуфинал смотрите в прямом эфире параллельно на СТБ и Першому в эту субботу, в 19:00, или можете увидеть все «живьем» в ДК КПИ - билеты в продаже) принесет еще массу неожиданностей. А мы будем продолжать радовать вас эксклюзивами.