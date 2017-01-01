Украинский нацотбор Евровидения: Illaria – о потере голоса перед конкурсом, уколах и волшебстве

– Я к этому отношусь философски. Ведь я не первая и не последняя, у кого такой путь. Это происходило со многими: с «ВВ» и «Океаном Ельзи», с Русланой. Возможно, у украинцев такая ментальная особенность – не сразу принимать себя такими, какие мы есть. А вот когда кто-то другой нас принимает, мы начинаем радоваться за себя и тоже принимаем. (Улыбается.) Думаю, нужно время, чтобы люди привыкли к моей своеобразной трактовке украинской музыки. Наша этника волшебна! Она лечит, влюбляет, объединяет людей. Вот даже посмотрите на интересные совпадения в моей личной жизни: я спела лирическую народную песню – и вскоре влюбилась, спела свадебный фольклор – вышла замуж, затем колыбельную – у меня родилась дочь!