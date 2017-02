Украинский нацотбор Евровидения: Illaria – о потере голоса перед конкурсом, уколах и волшебстве

Итак, поехали дальше? Теперь мы общаемся с Illaria, которая прошла в финал нацотбора на Евровидение-2017 с песней Thank You For My Way. Певица рассказала, что помогло ей выздороветь за полчаса до шоу, о том, почему не обижается на Андрея Данилко, и как общается с дочкой на тайном языке.

Тридцатилетняя Illaria (настоящее имя Екатерина Прищепа) работает в жанре фолк-рок. Она уже принимала участие в нацотборе на Евровидение-2014 и дошла до финала. В этом году Illaria, – бесспорно, одна из самых оригинальных певиц в нашей стране и по-настоящему неординарная личность – снова хочет представить Украину на Евровидении. И, надо отметить, ей есть чем удивить. На сегодня ее главный конкурент – участница первого полуфинала Tayanna. Обе певицы получили равное количество баллов: семь – от судей и максимальные восемь – от зрителей. Выбор за вами! А пока мы публикуем очень откровенное интервью с Illaria. Екатерина, я знаю, что на конкурсе вы плохо себя чувствовали, у вас были сильные проблемы со связками. Можете рассказать, что случилось? – Да, у меня голос появился всего за полчаса до выступления. За него боролись все: мои близкие, а также врачи-терапевты, лоры, фониатры. Незадолго до прямого эфира я подхватила вирус, которым до этого переболела вся моя семья. В итоге практически потеряла голос. Пришлось экстренно лечиться: антибиотики, специальные микстуры для голосовых связок, уколы. К счастью, во время эфира моего состояния никто не заметил. – Вы молодец! Некоторые любят бравировать: ой, я так плохо себя чувствовала, но все равно нашла в себе силы выступить. – Я не люблю таких вещей. Потенциальный представитель страны на Евровидении должен быть боевым солдатом, крепким физически и психологически. Так что я приспособилась и рада, что все так хорошо. Певица вышла на сцену ДК КПИ в образе Мавки Фото здесь и далее: Максим Лисовой – Вы вышли на сцену в образе Мавки. Это была ваша идея? – Да, этот образ предложила я, потому что Мавка – мой любимый персонаж в украинской литературе, а Леся Украинка – наша любимая поэтесса и драматург. Мавка у меня всегда ассоциировалась с образом Украины: такая же трогательная, сильная и вечная, перерождающаяся, умеющая любить. Я хочу показать именно такую Украину на сцене Евровидения. Кстати, песня Thank You For My Way (авторы – Иван и Анна Розины. – Прим. ред.) – обо мне. Помните, там есть фраза «камни превращать в цветы» (в переводе с английского)? Это очень созвучно моей жизни, в которой было много сложностей и переживаний. Но преодолевать невзгоды мне помогает музыка и любовь. – Вы сейчас процитировали песню «камни превращать в цветы». Наверное, именно это в вашей жизни, образно говоря, и сделал ваш муж Сергей? – Да-да, именно так! И песня посвящена ему. Он мой верный друг и соратник, ведь у меня нет продюсера, муж помогает в некоторых организационных моментах. – Сергей – ученый, занимается генной инженерией. Сейчас он продолжает работать по профессии? – Да, он занимается наукой. Попутно также увлекается художественной фотографией, он фотохудожник. Сережа заботится обо мне. Прилагает максимум усилий, чтобы мне было комфортно. Перед моим выступлением в национальном отборе он делал все, чтобы я поскорее выздоровела, присутствовал на всех репетициях, стоял за кулисами, поил меня чаями. У него всегда были при себе теплые вещи для меня, чтобы я еще больше не простудилась. Ну и муж первым меня поздравил, когда я прошла в финал. – Какая вообще была атмосфера за кулисами нацотбора? Возможно, вы чувствовали зависть кого-то из участников? – Нет, никакой зависти, атмосфера была очень доброжелательной. Все участники много смеялись и шутили. Ко мне подходили, желали скорейшего выздоровления. И, что важно, в гримерках у всех было свое личное пространство, чтобы каждый участник мог настроиться на выступление. Команда СТБ очень здорово все организовала. – Кого из других участников нацотбора Евровидения-2017 вы считаете сильным соперником? – Я не рассматриваю конкурсантов как соперников. У всех нас должна быть общая цель – достойно представить страну. Так что в этом плане мы – одна команда. – А кого из судей проекта вы больше всего боялись? – Я заранее настроилась принимать критику с благодарностью. – На шутки Данилко в ваш адрес не обиделись? – Нет, конечно. Я вообще думала, что он будет более остро высказываться в мой адрес. (Смеется.) И обрадовалась, что он так деликатно со мной обошелся. Вот Джамала была более прямолинейной, но она имеет на это право, ведь сама опытный вокалист. Ну а Меладзе меня поддержал, это очень окрылило. «Особенность украинцев – не сразу принимать себя такими, какие мы есть» – говорит Иллария – Над чем сейчас будете работать в первую очередь на репетициях? – Несколько дней мне надо полечиться, а потом будем вносить изменения в постановку: я хочу сделать свой номер еще более эмоциональным и немного скорректировать музыкальную часть. Кстати, бэк-вокалистки у меня очень сильные. Одна из них – моя студентка в Институте Глиэра, где я сейчас преподаю вокал. – Вы заинтересовались фольклором именно во время учебы в Киевском институте музыки имени Глиэра. Помните, как это произошло? – Это была влюбленность, искра. На паре по фольклору преподаватель нам поставила архивные записи (записанные вживую во время поездок по украинским селам) бабушек, которые поют веснянки. Я помню, как меня это зацепило, я даже расплакалась. После этого начала изучать фольклор, сама ездить в поездки, а также аранжировать фольклорные песни (среди моих сольных альбомов есть диск редких украинских народных песен в современном звучании). С тех пор не сомневаюсь в своем пути. Хочу представлять украинскую культуру свежо, по-новому. А Евровидение – прекрасная сцена, чтобы обратить эту задачу не только в свою пользу, но и в пользу государству. Иллария: «Преодолевать трудности мне помогает музыка и любовь» – Так сложилось, что ваши песни можно чаще услышать по радио в Канаде и в США, чем у нас. Вам не обидно? – Я к этому отношусь философски. Ведь я не первая и не последняя, у кого такой путь. Это происходило со многими: с «ВВ» и «Океаном Ельзи», с Русланой. Возможно, у украинцев такая ментальная особенность – не сразу принимать себя такими, какие мы есть. А вот когда кто-то другой нас принимает, мы начинаем радоваться за себя и тоже принимаем. (Улыбается.) Думаю, нужно время, чтобы люди привыкли к моей своеобразной трактовке украинской музыки. Наша этника волшебна! Она лечит, влюбляет, объединяет людей. Вот даже посмотрите на интересные совпадения в моей личной жизни: я спела лирическую народную песню – и вскоре влюбилась, спела свадебный фольклор – вышла замуж, затем колыбельную – у меня родилась дочь! – С кем, кстати, сейчас ваша дочка Соломия? – Она еще маленькая, ей годик и четыре месяца. Я ее кормила грудью до того, как заболела на прошлой неделе. К сожалению, уже несколько дней этого не делаю. Ее сейчас отвезли к прабабушке (моей бабушке), и мы с ней переговариваемся по телефону на «нашем» языке. Я уже очень соскучилась по дочке, это наша первая разлука. Но сейчас мне нельзя много разговаривать, а с ней молчать просто невозможно! (Смеется.) Соломия все время требует внимания. Мы с ней разговариваем, поем вместе и танцуем, она даже ездит со мной на гастроли. P. S. Уже в эту субботу на СТБ и «UA:Першому»в 19:00 вы сможете увидеть прямой эфир третьего полуфинала. А кому по душе живые эмоции, пусть поспешит за билетами, которые уже в продаже! И, конечно, мы будем продолжать рассказывать о финалистах национального отбора на Евровидение-2017.