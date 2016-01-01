Украинские звезды показали в спецпроекте XXL, что такое любовь

Фотопроект опубликован в журнале XXL (январь-февраль), кроме того, он презентован на фотовыставке в ТРЦ «Гулливер». В проекте приняли участие Ольга Горбачева и Юрий Никитин, Эдгар и Слава Каминские, Маша и Олег Гусевы, Лилиана и Влад Яма, Анатолий Анатолич и Юла, Натали («Дилайс») и Женя Фешак.

Всем любви!