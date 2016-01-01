Украинские звезды показали в спецпроекте XXL, что такое любовь

Друзья, совсем скоро День влюбленных, а это значит, что пора вспоминать, что такое романтика, выбирать платье для свидания и готовить подарки любимым. Вот журнал XXL подготовил праздничный спецпроект «Love is...». Кстати, я вам уже рассказывала об участии Анатолия Анатолича и его жены Юлы в этой фотосессии. К ним присоединились пять пар из сферы шоу-бизнеса, а некоторые герои впервые представили общественности своих возлюбленных.
Фотопроект опубликован в журнале XXL (январь-февраль), кроме того, он презентован на фотовыставке в ТРЦ «Гулливер». В проекте приняли участие Ольга Горбачева и Юрий Никитин, Эдгар и Слава Каминские, Маша и Олег Гусевы, Лилиана и Влад Яма, Анатолий Анатолич и Юла, Натали («Дилайс») и Женя Фешак.
Всем любви!