Украинские медийщики снялись в клипе Оли Дибровой

Сам трек получился живым и достаточно мелодичным, он рассказывает о волнительном ожидании романтической встречи. А вот клип получился неожиданным.

Диброва не просто позвала на съемки своих друзей, но и сумела пошутить над собой и процессом клипмейкерства в целом.

По сюжету героиня Оли ищет режиссера для съемок клипа, но бюджет не позволяет ей нанять дорогую продюсерскую команду в лице Константина Дорошенко и Дмитрия Терешкова. И тогда на помощь приходит режиссер попроще в лице шоумена Алексея Дурнева. В видео показана вся подноготная создания клипов с приятными вставками танцев Оли. Этот клип о том, как артист выходит из самых непростых ситуаций, которые, вероятнее всего, певица переживала на собственном опыте. В целом работа получилась достаточно интересной и динамичной.

«Это видео – о попытке снять видео», – уточняет Диброва.

Помимо вышеупомянутых медийщиков в новой работе снялись фронтмен группы Sinoptik Дима Синоптик, диджей Ксения Палфи, главный редактор Muzmapa Максим Сердюк, идеолог бренда одежды Brave Андрей Бараш, модель Аня Шулипа и многие другие.

В роли режиссера (совместно с Сашей Добревым) выступил музыкальный обозреватель Саша Вареница.