ТЕЛЕКРИТИКА

Украинские медийщики снялись в клипе Оли Дибровой

Дуся

В дебютном видеоклипе Оли Дибровой снялись шоумен Алексей Дурнев, критик и телеведущий Константин Дорошенко, публицист и шеф-редактор «Дуси» Дмитрий Терешков и главный редактор Muzmapa Максим Сердюк.


Осенью экс-участница группы Dvoe Оля Диброва решила посвятить себя сольной карьере и выпустила сингл в стиле дискофанк «Сезон Дождей». Таким образом Оля призналась, что уже готова к настоящему шоу-бизнесу.

Свой второй сингл «Увижу» певица презентовала вместе с видеоклипом.

Сам трек получился живым и достаточно мелодичным, он рассказывает о волнительном ожидании романтической встречи. А вот клип получился неожиданным.

Диброва не просто позвала на съемки своих друзей, но и сумела пошутить над собой и процессом клипмейкерства в целом.

По сюжету героиня Оли ищет режиссера для съемок клипа, но бюджет не позволяет ей нанять дорогую продюсерскую команду в лице Константина Дорошенко и Дмитрия Терешкова. И тогда на помощь приходит режиссер попроще в лице шоумена Алексея Дурнева. В видео показана вся подноготная создания клипов с приятными вставками танцев Оли. Этот клип о том, как артист выходит из самых непростых ситуаций, которые, вероятнее всего, певица переживала на собственном опыте. В целом работа получилась достаточно интересной и динамичной.

«Это видео – о попытке снять видео», – уточняет Диброва.

Помимо вышеупомянутых медийщиков в новой работе снялись фронтмен группы Sinoptik Дима Синоптик, диджей Ксения Палфи, главный редактор Muzmapa Максим Сердюк, идеолог бренда одежды Brave Андрей Бараш, модель Аня Шулипа и многие другие.

В роли режиссера (совместно с Сашей Добревым) выступил музыкальный обозреватель Саша Вареница.

Главное в разделе

Дуся

Александра Маслякова уволили из КВН

Дуся

Киевская поэтесса Лиза Готфрик оказалась в центре скандала

Популярное на Телекритике



Дуся

Александра Маслякова уволили из КВН

Дуся

В шоу «Орел и Решка» Регину Тодоренко заменят звезды

Дуся

Киевская поэтесса Лиза Готфрик оказалась в центре скандала

Дуся

Памела Андерсон резко высказалась в адрес жертв Харви Вайнштейна