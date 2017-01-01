ТЕЛЕКРИТИКА

Украинская журналистка заявила о желании заняться сексом на трибуне Верховной Рады

Дуся
Кто о чем, а вшивый о бане. Украинская журналистка Ярослава Коба взбудоражила интернет-общественность своим заявлением о желании заняться сексом на трибуне в здании Верховной Рады с главой парламента. Ролик с обращением появился на Facebook-странице блогера Василия Крутчака.

В своем заявлении Коба оговорила условия, при которых она пойдет на столь смелый и отчаянный шаг.

«Сначала я хочу получить статус политика, затем – статус народного депутата, а уже потом в статусе народного депутата устроить секс на трибуне с главой парламента», – заявила хитрая журналистка.

Ярослава сообщила, что надеется к тому времени увидеть на этом посту не нынешнего главу ВР Андрея Парубия, а молодого, умного, сексуального и холостого политика. На вопрос Крутчака о том, не подходит ли на эту роль нардеп Михаил Гаврилюк, Коба ответила, что своим вопросом блогер убивает все желание Ярославы идти в политику.

Андрей Парубий

Также журналистка пообещала выгнать Гаврилюка из Рады «поганой метлой» и забрать у него мандат, как только она придет в политику.

Михаил Гаврилюк

«Теперь массово добавляются в друзья мужчины и пишут, что готовы баллотироваться в парламент – так вот я мотивирую людей менять страну», – сообщила Коба в Facebook.

Ну что ж, пожелаю Ярославе удачи в политической карьере и буду держать за нее кулаки, чтобы насладиться в будущем прекрасным шоу. Хотя, чего уж скрывать, к ее заявлению отношусь с неким скепсисом, ведь обычно политикам не свойственно выполнять обещания.

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