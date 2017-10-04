ТЕЛЕКРИТИКА

Украинская телеведущая раздвинула ноги в откровенной позе

Дуся

Леся Никитюк показала на странице в Instagram свою растяжку.

Украинская телеведущая приняла флешмоб от Виктории Бекхэм, которая ранее бросила вызов Кортни Кардашьян. 


Фото: instagram.com/victoriabeckham

Никитюк повторила позу, уже ставшую фирменной для миссис Бекхэм, - лежа на диване, Леся подняла одну ногу вверх на 90 градусов.

Приймаю флешмоб від @victoriabeckham правда моя нога трошки в кадр не влізла, а так з розтяжкою все Ок передаю естафету @reginatodorenko, @kosadcha @polyakovamusic @allakostromichova ну шо маленькі зможете так?#ladyЛе Принимаю флешмоб от @victoriabeckham правда у меня нога чуть-чуть в кадр не влезла а с растяжкой все ОКПередаю эстафету @reginatodorenko @kosadcha @polyakovamusic @allakostromichova Ну что маленькие, сможете так?)#ladyЛе

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

«Принимаю флешмоб от Виктории Бекхэм. Правда, у меня нога немного в кадр не влезла, а с растяжкой все ОК :) Передаю эстафету Регине Тодаренко, кате Осадчей, Оле Поляковой и Алле Костромичевой. Ну что маленькие, сможете так?)», — подписала фото Леся.

Народному творчеству также нашлось место и во флешмоб поневоле был втянут Олег Валерьевич Ляшко.



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