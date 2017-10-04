Украинская телеведущая раздвинула ноги в откровенной позе

«Принимаю флешмоб от Виктории Бекхэм. Правда, у меня нога немного в кадр не влезла, а с растяжкой все ОК :) Передаю эстафету Регине Тодаренко, кате Осадчей, Оле Поляковой и Алле Костромичевой. Ну что маленькие, сможете так?)», — подписала фото Леся.

Народному творчеству также нашлось место и во флешмоб поневоле был втянут Олег Валерьевич Ляшко.