Украинская телеведущая раздвинула ноги в откровенной позе

Леся Никитюк показала на странице в Instagram свою растяжку.
Украинская телеведущая приняла флешмоб от Виктории Бекхэм, которая ранее бросила вызов Кортни Кардашьян.
Приймаю флешмоб від @victoriabeckham правда моя нога трошки в кадр не влізла, а так з розтяжкою все Ок передаю естафету @reginatodorenko, @kosadcha @polyakovamusic @allakostromichova ну шо маленькі зможете так?#ladyЛе Принимаю флешмоб от @victoriabeckham правда у меня нога чуть-чуть в кадр не влезла а с растяжкой все ОКПередаю эстафету @reginatodorenko @kosadcha @polyakovamusic @allakostromichova Ну что маленькие, сможете так?)#ladyЛе
«Принимаю флешмоб от Виктории Бекхэм. Правда, у меня нога немного в кадр не влезла, а с растяжкой все ОК :) Передаю эстафету Регине Тодаренко, кате Осадчей, Оле Поляковой и Алле Костромичевой. Ну что маленькие, сможете так?)», — подписала фото Леся.
Народному творчеству также нашлось место и во флешмоб поневоле был втянут Олег Валерьевич Ляшко.