Украинская телеведущая примет участие в международном марафонском заплыве в открытой воде

«Летела через всю Европу, с пересадками, до этого краешка Испании, – пишет Анастасия. – Плавала по 80 бассейнов в Киеве, туда-обратно, на характер. Но ни часы тренировок, ни концентрация хлора не вытравили желания участвовать в этом турнире. Стать частью настоящей мировой плавательной истории. Легендарный Oceanman! Я мечтала о тебе! И сегодня я здесь. И я готова.

P. S. Регистрация пройдена, стартовый пакет получен, в воскресенье утром начинаем!»

Финал чемпионата пройдет в испанском Бенидорме. Одна из основных идей Oceanman – дать возможность пловцам-любителям побороться с опытными спортсменами. Впервые соревнования прошли в 2015 году, этапы принимали Италия и Испания. В этом сезоне Oceanman проводится уже в шести странах.

Чемпионат начался сегодня утром, но как проплыла Анастасия, пока неизвестно. В прошлом году победительницей в своей возрастной группе Oceanman Benidorm стала журналист и телеведущая Власта Шовковская.