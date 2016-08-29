Украинская студия Gloria FX снова в номинации на MTV Video Music Awards

Команда номинирована в категории «Лучшие визуальные эффекты» за создание спецэффектов для клипа рэпера KYLE «iSpy».

Еще два клипа, над которыми работали Gloria FX, попали в номинацию «Лучшая хореография». Это видео Арианы Гранде и Ники Минаж на песню «Side to Side».