ТЕЛЕКРИТИКА

Украинская студия Gloria FX снова в номинации на MTV Video Music Awards

Дуся
Украинская компания Gloria FX, которая два года назад получила награду MTV Video Music Awards за работу над клипом для группы Coldplay, в нынешнем году вновь оказалась в номинации этой премии, сообщает TSN.UA.
Дуся

Украинцы получили премию MTV Video Music Awards за лучшие визуальные эффекты

Команда номинирована в категории «Лучшие визуальные эффекты» за создание спецэффектов для клипа рэпера KYLE «iSpy».
Еще два клипа, над которыми работали Gloria FX, попали в номинацию «Лучшая хореография». Это видео Арианы Гранде и Ники Минаж на песню «Side to Side».
А также клип Канье Уэста «Fade».
Фото: secretmag.ru

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