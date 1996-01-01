Украинская радиостанция номинирована на интернет- «Оскар»

Независимая киевская радиостанция 20ft Radio попала в пятерку лучших веб-проектов в категории «Музыка» по версии международной премии A Webby Award, которую считают интернет-«Оскаром». Передает Cultprostir.ua.

Эта награда была основана в 1996 году Международной академией цифровых искусств и наук, которая находится в Нью-Йорке. Ее вручают за разработки в сферах медиа и рекламы, видео, мобильных приложений за социальные, культурные, развлекательные, образовательные и маркетинговые проекты.

Вместе с 20ft Radio в Топ-5 попали всемирно известные ресурсы Vevo и Spotify, а также диджитал-агентство Hello Monday и компания Pandora.

Победителями в каждой номинации A Webby Award становятся два проекта. Один из них выберет экспертное жюри, а второй - определят интернет-пользователи путем голосования.

Фото: facebook.com/20ftradio