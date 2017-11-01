Украинская модель plus size впервые украсила обложку глянца

В откровенном интервью модель рассказала, что до участия в проекте «Модель XL» не имела опыта в фешен-идустрии:

«У меня была обычная жизнь: я с мужем растила маленького ребенка, училась в университете и иногда подрабатывала – работала менеджером в туристическом агентстве, была мастером маникюра. Всю жизнь какие-то фотографы говорили мне, что у меня модельная внешность, но я никогда не задумывалась над работой в кадре. Меня даже на шестом месяце беременности приглашали в модельную школу, но я отказалась».