Украинская модель plus size впервые украсила обложку глянца

В откровенном интервью модель рассказала, что до участия в проекте «Модель XL» не имела опыта в фешен-идустрии:
«У меня была обычная жизнь: я с мужем растила маленького ребенка, училась в университете и иногда подрабатывала – работала менеджером в туристическом агентстве, была мастером маникюра. Всю жизнь какие-то фотографы говорили мне, что у меня модельная внешность, но я никогда не задумывалась над работой в кадре. Меня даже на шестом месяце беременности приглашали в модельную школу, но я отказалась».
Также благодаря проекту Мария приобрела уверенность в себе и приняла себя такой, какая есть.
«После родов у меня были странные ощущения: я сплю и чувствую, что мне мешает все мое тело, будто на меня надели чужой костюм, – говорит Павлюк. – И впервые в жизни у меня появились комплексы. В магазинах я не могла подобрать себе одежду – моего размера просто не было. Когда выходила на улицу, как будто чувствовала, что на меня все смотрят и разглядывают мои килограммы! Я плакала и не понимала, откуда во мне, молодой, счастливой женщине, появилось столько отчаяния. Почему я не могу принять себя?»