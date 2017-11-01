ТЕЛЕКРИТИКА

Украинская модель plus size впервые украсила обложку глянца

Дуся
Финалистка проекта «Модель XL» Мария Павлюк стала героиней январского номера украинского журнала Cosmopolitan. Это первая украинская модель с пышными формами, которая появилась на обложке глянца.

Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала «1+1»

В откровенном интервью модель рассказала, что до участия в проекте «Модель XL» не имела опыта в фешен-идустрии:

«У меня была обычная жизнь: я с мужем растила маленького ребенка, училась в университете и иногда подрабатывала – работала менеджером в туристическом агентстве, была мастером маникюра. Всю жизнь какие-то фотографы говорили мне, что у меня модельная внешность, но я никогда не задумывалась над работой в кадре. Меня даже на шестом месяце беременности приглашали в модельную школу, но я отказалась».

Также благодаря проекту Мария приобрела уверенность в себе и приняла себя такой, какая есть.

«После родов у меня были странные ощущения: я сплю и чувствую, что мне мешает все мое тело, будто на меня надели чужой костюм, – говорит Павлюк. – И впервые в жизни у меня появились комплексы. В магазинах я не могла подобрать себе одежду – моего размера просто не было. Когда выходила на улицу, как будто чувствовала, что на меня все смотрят и разглядывают мои килограммы! Я плакала и не понимала, откуда во мне, молодой, счастливой женщине, появилось столько отчаяния. Почему я не могу принять себя?»

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«Модель XL»: возлюби свою полноту

Напомню, победительницу реалити «Модель XL» на телеканале «1+1» выбрали члены жюри проекта – Екатерина Осадчая, Андре Тан, Влад Яма и Татьяна Мацкевич. Мария Павлюк станет лицом коллекции дизайнера Андре Тана для женщин с пышными формами «A.Tan +».

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