Украинская певица обвинила Виталия Козловского в гомосексуальности

Причиной такого дерзкого и вопиющего обвинения со стороны Приходько стала совместная фотография Козловского с экс-мэром Славянска Нелей Штепой.

Напомню, Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Сейчас она находится под домашним арестом.

Певец подарил Неле Штепе большой букет и написал, что очень рад встрече со своим другом, а соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook. Правда, снимок почти сразу пришлось удалить из-за большого количества негативных комментариев, но скриншот сохранился.

«Виталик, ты гомосексуалист, я это давно знаю, но молчала, теперь ты сам это подтвердил, – пишет взбешенная Приходько. – То ты не знаешь, с кем мы воюем, то Штепе цветы».

Певица напомнила Козловскому его недавнее высказывание о войне на Донбассе. Тогда Виталий заявил, что «не знает, кого можно назвать агрессором».

Гнев Анастасии предельно ясен и понятен. Только одно для меня остается загадкой: неужели популярная украинская исполнительница действительно считает обвинение человека в гомосексуализме большим оскорблением?