Украинская группа прошла в полуфинал американского талант-шоу

Украинская танцевальная группа из Днепра Light Balance, по результатам голосования телезрителей и получив положительные отзывы от судей, прошла в полуфинал конкурса «Америка ищет таланты».

Как пишет «Голос Америки», коллектив завоевал расположение аудитории уникальной комбинацией танца и технологий. Судьи назвали украинских танцоров «чрезвычайно талантливыми», а их выступление - «феноменальным», «фантастическим» и «любимым за весь вечер».