Украинская группа прошла в полуфинал американского талант-шоу

Украинская танцевальная группа из Днепра Light Balance, по результатам голосования телезрителей и получив положительные отзывы от судей, прошла в полуфинал конкурса «Америка ищет таланты».
Как пишет «Голос Америки», коллектив завоевал расположение аудитории уникальной комбинацией танца и технологий. Судьи назвали украинских танцоров «чрезвычайно талантливыми», а их выступление - «феноменальным», «фантастическим» и «любимым за весь вечер».
Предыдущий художественный номер коллектива на шоу два месяца назад был назван «одним из самых удивительных» выступлений в истории «Америка ищет таланты» на официальных каналах конкурса, сообщают Украинские новости.
Заглавная фото: thenocturnaltimes.com