ТЕЛЕКРИТИКА

Украинская группа прошла в полуфинал американского талант-шоу

Дуся

Украинская танцевальная группа из Днепра Light Balance, по результатам голосования телезрителей и получив положительные отзывы от судей, прошла в полуфинал конкурса «Америка ищет таланты».

Как пишет «Голос Америки», коллектив завоевал расположение аудитории уникальной комбинацией танца и технологий. Судьи назвали украинских танцоров «чрезвычайно талантливыми», а их выступление - «феноменальным», «фантастическим» и «любимым за весь вечер».

Предыдущий художественный номер коллектива на шоу два месяца назад был назван «одним из самых удивительных» выступлений в истории «Америка ищет таланты» на официальных каналах конкурса, сообщают Украинские новости. 

Заглавная фото: thenocturnaltimes.com

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