Украиноязычная песня Дмитрия Шурова стала саундтреком к документальному фильму «Дети победы»

Во время допремьерного показа 27 апреля Элеонора Коваль, героиня фильма, которая пережила оккупацию Киева, была свидетелем многих трагических событий, в частности трагедии в Бабьем Яру, поделилась впечатлениями от участия в проекте.

«Трудно передать, как было страшно, когда ты все видел собственными глазами, – рассказывает она. – Те впечатления от того, когда ты впервые увидел смерть. И первые впечатления от того, когда ты ее избежал... Со временем, анализируя случившееся в моей жизни, я могу сделать вывод: война разделила ее четко на две части – «до» и «после». До войны я была ребенком, которого воспитывала с большой любовью его семья. Когда началась война, все взвалилось на меня, потому что отец ушел на фронт, а мама болела. Я вынуждена была самостоятельно ориентироваться во всем, что происходило вокруг. Это тяжелые воспоминания. Однако я очень счастлива, что поделилась ими в фильме «Дети победы», и тем, что у меня на душе».