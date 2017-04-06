Украиноязычная песня Дмитрия Шурова стала саундтреком к документальному фильму «Дети победы»

Ко Дню памяти и примирения, 8 мая, телеканал «1+1» покажет документальный фильм «Дети победы».
«Дети победы» – это документальная драма, сотканная из историй живых свидетелей масштабной трагедии, которую Украина пережила с 1939 по 1945 годы, попав в самый эпицентр войны. В основу фильма легло шесть рассказов главных героев, которые, будучи на тот момент маленькими детьми, пережили все самые страшные события Второй мировой войны.
По словам автора фильма Светланы Усенко, сейчас достаточно неоднозначное отношение ко Дню Победы.
«Это победа советской армии? – говорит Усенко. – Или это победа советского народа, так же как и многих народов, принимавших участие в этой войне? Мы не ищем ответы на эти вопросы, мы в первую очередь хотим показать воспоминания детей, которые пережили эту войну, потому что их взгляд на события был чистым, светлым, непосредственным и не ангажированным политической пропагандой».
Во время допремьерного показа 27 апреля Элеонора Коваль, героиня фильма, которая пережила оккупацию Киева, была свидетелем многих трагических событий, в частности трагедии в Бабьем Яру, поделилась впечатлениями от участия в проекте.
«Трудно передать, как было страшно, когда ты все видел собственными глазами, – рассказывает она. – Те впечатления от того, когда ты впервые увидел смерть. И первые впечатления от того, когда ты ее избежал... Со временем, анализируя случившееся в моей жизни, я могу сделать вывод: война разделила ее четко на две части – «до» и «после». До войны я была ребенком, которого воспитывала с большой любовью его семья. Когда началась война, все взвалилось на меня, потому что отец ушел на фронт, а мама болела. Я вынуждена была самостоятельно ориентироваться во всем, что происходило вокруг. Это тяжелые воспоминания. Однако я очень счастлива, что поделилась ими в фильме «Дети победы», и тем, что у меня на душе».
Чтобы максимально чувственно передать историю каждого героя, команда проекта особое внимание уделила музыкальному сопровождению картины. Так, в художественно-документальной драме «Дети победы» прозвучат композиции молодых украинских исполнителей.
«Нам хотелось сделать фильм о войне, но без советского «налета», – говорит Светлана Усенко. – Рассказать об ужасах, которые пережили украинцы во время Второй мировой, при этом избежать «советского пафоса». Именно поэтому мы не использовали популярные песни о победе, которые ежегодно звучат к 9 Мая, а взяли современные украинские композиции, близкие и понятные многим, и которые хорошо иллюстрируют истории наших героев».
В частности, в художественно-документальной драме «Дети победы» прозвучит песня «Вітчизна» от Pianoбой (Дмитрия Шурова). В сети уже появился клип на композицию, построенный на впечатляющих кадрах из фильма.
Эта песня, по мнению создателей ленты, хорошо иллюстрирует историю Анны Стрижковой, которую трехлетним ребенком вывезли в концлагерь Аушвиц во время войны. В жизни героини все условно: она до сих пор не знает своего настоящего имени, места, даты рождения, а также родителей. Сознательная жизнь этой девочки началась весной 1945 года, когда ее вместе с другими детьми, освобожденными из Аушвица, привезли на поезде на центральный вокзал Киева.
По словам Дмитрия Шурова, композиция «Вітчизна» является отражением эмоции человека, который рискует потерять или уже потерял самое ценное в его жизни.
«Потрясения, о которых поется в песне, помогают осознать, что в жизни является главным и за что стоит по-настоящему бороться», – говорит певец.
Кроме того, в драме прозвучат композиции «Тримай» в исполнении Кристины Соловий, «Пташечка» и «Грушечка» от Vivienne Mort, «Небо» и «Колискова» – от Илларии.
Съемки проекта проходили по всей территории Украины и за ее пределами – в Польше и США. Визуализацию воспоминаний героев команда воспроизвела путем реконструкции. Так, например, историю Кристины Хигер – польской еврейки, которая вместе со своей семьей пережила оккупацию Львова и репрессии против евреев, прячась в канализации 414 дней, – снимали в коллекторе, возвращение маленькой Анны Стрижков из Аушвица – в музее железной дороги, а историю киевлянки Элеоноры Коваль – в коммунальной квартире, которая находится возле места, где когда-то стоял дом героини.