Украинке для участия в телешоу сшили кимоно размером XXXL

В Киеве начались съемки нового проекта телеканала «1+1» – реалити-шоу «Модель XL», выход которого назначен на осень. Как стало известно из пресс-релиза, в кастинге приняли участие более 2000 девушек с пышными формами, среди которых отобрали лишь 30. Теперь им предстоит пройти испытания, чтобы попасть в десятку лучших и стать участницами проекта.

«Съемки проекта «Модель XL» проходили в самом сердце Киева, в одной из столичных галерей, – говорится в сообщении телеканала. – Девушки размера plus-size перевоплотились в настоящих японских гейш и дефилировали на подиуме в ярких кимоно с длинными рукавами. Интересно, что наряд для каждой девушки создавали на заказ специально для съемок проекта. Самый большой размер кимоно, которое пришлось пошить для красавиц, достигал XXXL».

Проект «Модель XL» создан по немецкому формату Curvy Supermodel и призван не только расширить современное понятие красоты, но и помочь простым женщинам стать более уверенными в себе, избавиться от комплексов, стереотипов и полюбить свое тело таким, какое оно есть. В проекте десять девушек размера plus-size будут выполнять различные задачи и бороться с собственными комплексами под наблюдением строгого и профессионального жюри.