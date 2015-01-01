Украинка стала главным дирижером австрийской оперы

«Что может быть лучше, чем быть избранным большинством голосов и знать, что весь огромный коллектив театра счастлив стартовать новый творческий период в музыкальной и истории, – пишет Оксана. – Сегодня мой особый день – официальное назначение на новую должность главного дирижера оперного театра и филармонического оркестра Граца. Два тура, шесть высококвалифицированных претендентов. Первый сезон стартует уже в сентябре 2017 тремя новыми оперными постановками и 14 симфоническими концертами. Грац – второй город в Австрии после Вены, а Опера Грац – одна из важнейших после Венской Штаатсоперы. Ответственное начало!!!»

Напомню, в 2015 году Оксану уже признавали лучшим дирижером Баварской национальной оперы в номинации «Классическая музыка». Ее считают одной из самых перспективных женщин-дирижеров в мире.

Фото: facebook.com