ТЕЛЕКРИТИКА

Украина попросила корпорации Google и Apple создать эмодзи с изображением борща

Дуся
Украина попросила Google и Apple создать эмодзи в виде борща. Соответствующий призыв опубликован в официальном аккаунте страны в Twitter.

«Множество поэтов, ученых и политиков повернули ход мировой истории после тарелки горячего борща», — рассказали админы сайту Mashable, который обратил внимание на призыв соотечественников. Они также отметили в новом твите, что сделают «борщ снова великим» и запустили флешмоб в поддержку символа #BorschtEmoji.

В комментариях пользователи призывают не забывать о сале: «Сало плюс борщ равно любовь». 

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