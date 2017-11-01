Украина попросила корпорации Google и Apple создать эмодзи с изображением борща

«Множество поэтов, ученых и политиков повернули ход мировой истории после тарелки горячего борща», — рассказали админы сайту Mashable, который обратил внимание на призыв соотечественников. Они также отметили в новом твите, что сделают «борщ снова великим» и запустили флешмоб в поддержку символа #BorschtEmoji.

В комментариях пользователи призывают не забывать о сале: «Сало плюс борщ равно любовь».