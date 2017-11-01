Украина попросила корпорации Google и Apple создать эмодзи с изображением борща

Украина попросила Google и Apple создать эмодзи в виде борща. Соответствующий призыв опубликован в официальном аккаунте страны в Twitter.
Recently @baekdal started an important discussion on emoji burgers. We want to go further: @Google & @Apple, time to have a borscht emoji! pic.twitter.com/b4PKqGdpyC— Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 октября 2017 г.
«Множество поэтов, ученых и политиков повернули ход мировой истории после тарелки горячего борща», — рассказали админы сайту Mashable, который обратил внимание на призыв соотечественников. Они также отметили в новом твите, что сделают «борщ снова великим» и запустили флешмоб в поддержку символа #BorschtEmoji.
В комментариях пользователи призывают не забывать о сале: «Сало плюс борщ равно любовь».