Уилл Смит, Джон Ледженд, Ариана Гранде и Metallica станут новыми героями шоу Carpool Karaoke

Моя любимая передача Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом обрела новую жизнь на платформе Apple Music. Компания приобрела шоу в 2016 году, как сообщает bit.ua.

Apple опубликовала трейлер нового сезона шоу Джеймса Кордена Теперь оно будет выходить в 100 странах.

В съемках новых эпизодов приняли участие 16 звездных пар. Во время поездки в автомобиле они поют любимые песни из своего плейлиста. Среди них — Уилл Смит, Алиша Киз, Джон Ледженд, Ариана Гранде, Шакил О’Нил, Джон Сина и Metallica.

В одном из выпусков также появится Корден — вместе со Смитом они споют «I Believe I Can Fly».

Кроме того, увидеть участников шоу теперь можно будет не только в машине. В ролике есть кадры в вертолете, прачечной и продуктовом магазине, где Metallica поет песню «Enter Sandman» вместе с его сотрудниками