Ударник эстрадного труда: Олег Винник решил сделать сюрприз киевлянам

На шоу канала «Украина», которое посвящено предстоящему Дню независимости, выступят самые популярные и востребованные украинские артисты – Тина Кароль, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы «НеАнгелы» и «ТіК», TARABAROVA, «Антитіла», KADNAY.

А вот наш любимый певец, композитор и автор песен Олег Винник не поленился и решил порадовать поклонников новой песней, которую он специально подготовил к празднику. Услышать ее первыми смогут только те, кто посетит сегодня шоу, остальным же придется ждать целый месяц.

«Я счастлив, что у меня есть возможность презентовать песню о нашей прекрасной стране именно к этому национальному празднику», – поделился эмоциями Олег.

Грандиозное шоу «З Днем народження, Україно!» состоится 25 июля в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко. Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00.

Телевизионную версию шоу зрители канала «Украина» увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.