ТЕЛЕКРИТИКА

Ученые раскрыли негативное влияние Facebook на здоровье

Дуся

Исследователи из Университета Региса (Колорадо) раскрыли негативное влияние Facebook на здоровье пользователей социальной сети. Об этом сообщает издание The Independent.

Для эксперимента ученые отобрали 89 студентов и наблюдали за ними. Спустя время исследователи пришли к выводу, что количество «друзей» в соцсети прямо пропорционально росту проблем со здоровьем, в частности увеличились случаи острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. В зоне риска оказываются юзеры, испытывающие тревогу во время пользования социальной сети. Зачастую чувство беспокойства вызывают непрочитанные сообщения, их игнорирование и отказ в запросе на «дружбу».

По словам автора исследования Джея Камписи (Jay Campisi), если человек хочет поправить свое здоровье или почувствовать себя счастливым, то лучше не смотреть в экран смартфона.

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