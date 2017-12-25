ТЕЛЕКРИТИКА

Ученые NASA обнаружили рождественскую звезду

Дуся

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал планетарную туманность NGC 6326, которая напомнила ученым главный рождественский символ. Об этом сообщает vokrugsveta.ua.

Необычный рисунок создали облака раскаленного газа, исходящие от стареющей звезды в центре туманности. Планетарная туманность находится на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли в созвездии «Жертвенник», которое можно наблюдать в южном полушарии.

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Синие и красные цвета на фото — это ионизированный кислород и водород, вспыхивающие под воздействием мощного ультрафиолетового излучения умирающей звезды.

Заглавное фото: NASA

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