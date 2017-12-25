Ученые NASA обнаружили рождественскую звезду

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал планетарную туманность NGC 6326, которая напомнила ученым главный рождественский символ. Об этом сообщает vokrugsveta.ua.

Необычный рисунок создали облака раскаленного газа, исходящие от стареющей звезды в центре туманности. Планетарная туманность находится на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли в созвездии «Жертвенник», которое можно наблюдать в южном полушарии.