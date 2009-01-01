Участнице Евровидения от Исландии грозит срок за «преступление» на церемонии открытия

Конкурсантка от Исландии Свала Бьйоргвинсдоуттир может получить год тюрьмы у себя на родине за манипуляции с национальным флагом. Речь идет о запуске флагов на церемонии открытия конкурса Евровидение-2017 в Киеве. Передает Obozrevatel.com.
Руководитель скаутской организации в Исландии, которая считается хранителем национального флага в стране, заявила, что Свала нарушила, по меньшей мере, два правила, установленные исландским законом о флаге. Во-первых, на нем нельзя ничего дописывать или дорисовывать к уже имеющимся символам. Во-вторых, флаг Исландии может быть поднят только на флагштоке, а не запущен в небо на шарах. К тому же, если иметь в виду, что шары с флагом рано или поздно упадут, будет нарушено еще одно положение закона: флаг не должен касаться земли. По правилам, такой флаг должен быть немедленно сожжен.
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