Участниц проекта «Модель XL» ждут страшные испытания

Сегодня в 21:45 на телеканале «1+1» зрители увидят новый выпуск второго сезона шоу «Модель XL», в котором участницы должны будут взглянуть в лицо своим главным страхам.
12 конкурсанток будут поделены на пары, и перед каждой девушкой предстанет своя задача: научиться правилам дефиле под руководством Андре Тана или изучить правила позирования от Татьяны Мацкевич. Обменявшись полученными знаниями, конкурентки должны будут преодолеть собственные страхи и сделать удачные кадры во время необычных фотосессий – под водой или на большой высоте.
Наталье Петрик предстоит как раз-таки съемка в бассейне – несмотря на то, что ранее девушка едва не погибла на отдыхе у воды. «Я трижды чуть не утонула, когда отдыхала возле водоема, поэтому теперь у меня панический страх воды. Если бы мне кто-то сказал, что я буду добровольно погружаться в бассейн, где не буду чувствовать дно, не поверила бы. Не уверена, что мне удастся побороть страх. Единственное, что меня успокаивает – это то, что в бассейне есть водолазы, которые смогут мне помочь», – признается девушка.
Как участницы будут преодолевать собственные страхи и вражду с конкурентками, от которых зависит их участие в проекте, смотрите сегодня в 21:45 на телеканале «1+1».
Напомним также, что на днях главные претенденты на победу в «Танцях з зірками» покинули проект.