Участниц проекта «Модель XL» ждут страшные испытания

Наталье Петрик предстоит как раз-таки съемка в бассейне – несмотря на то, что ранее девушка едва не погибла на отдыхе у воды. «Я трижды чуть не утонула, когда отдыхала возле водоема, поэтому теперь у меня панический страх воды. Если бы мне кто-то сказал, что я буду добровольно погружаться в бассейн, где не буду чувствовать дно, не поверила бы. Не уверена, что мне удастся побороть страх. Единственное, что меня успокаивает – это то, что в бассейне есть водолазы, которые смогут мне помочь», – признается девушка.