ТЕЛЕКРИТИКА

Участнику Евровидения от Португалии нужна срочная операция

Дуся

Португальца Сальвадора Собрала после первого полуфинала Евровидения-2017 многие прозвали главной няшкой конкурса.

Как недавно выяснилось, у парня серьезное заболевание. Доктора предупредили певца, что он может не выжить, если ему не найдут донора сердца в течение этого года. Передает The Mirror.

Сальвадор не может находиться без помощи медиков не более двух недель. Именно это и стало причиной его отсутствия на репетициях в Киеве.

Певец хотел, чтобы его болезнь осталась в секрете, но после победы в нацотборе Евровидения в Португалии, ему понадобилась срочная операция на двух грыжах.

Луиза и Сальвадор

Фото: twitter.com

Но не смотря на состояния здоровья Собрал сумел покорить сердца зрителей исполнением песни «Amar Pelos Dois». Кстати, эту композицию для него написала родная сестра Луиза.

Напомню, по прогнозам букмекеров Собрал может занять второе место на Евровидении.

К слову, впервые Португалия приняла участие в Евровидении в 2010 году. После годичного отсутствия в 2016 году, Португалия решила вернуться на конкурс.

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