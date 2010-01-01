Участнику Евровидения от Португалии нужна срочная операция

Португальца Сальвадора Собрала после первого полуфинала Евровидения-2017 многие прозвали главной няшкой конкурса.

Как недавно выяснилось, у парня серьезное заболевание. Доктора предупредили певца, что он может не выжить, если ему не найдут донора сердца в течение этого года. Передает The Mirror.

Сальвадор не может находиться без помощи медиков не более двух недель. Именно это и стало причиной его отсутствия на репетициях в Киеве.

Певец хотел, чтобы его болезнь осталась в секрете, но после победы в нацотборе Евровидения в Португалии, ему понадобилась срочная операция на двух грыжах.