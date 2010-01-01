Участнику Евровидения от Португалии нужна срочная операция

Португальца Сальвадора Собрала после первого полуфинала Евровидения-2017 многие прозвали главной няшкой конкурса.
Как недавно выяснилось, у парня серьезное заболевание. Доктора предупредили певца, что он может не выжить, если ему не найдут донора сердца в течение этого года. Передает The Mirror.
Сальвадор не может находиться без помощи медиков не более двух недель. Именно это и стало причиной его отсутствия на репетициях в Киеве.
Певец хотел, чтобы его болезнь осталась в секрете, но после победы в нацотборе Евровидения в Португалии, ему понадобилась срочная операция на двух грыжах.
Напомню, по прогнозам букмекеров Собрал может занять второе место на Евровидении.
К слову, впервые Португалия приняла участие в Евровидении в 2010 году. После годичного отсутствия в 2016 году, Португалия решила вернуться на конкурс.
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