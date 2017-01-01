Участники группы O.Torvald впервые прокомментировали свое выступление на Евровидении-2017

«Привіт! Хочемо подякувати всім, хто весь цей час підтримував нас! Хочемо подякувати нашій команді та всім хто допомагав. Ми горді за свою країну та людей, що нас оточують. Все, що ми бачили зсередини, то було невеличким, але важливим стрибком вище своєї голови для кожного з нас: музикантів, постановників, організаторів, волонтерів.

Окрім цього, ми раді тому, що саме в Україні конкурс Євробачення остаточно змінив курс свого подальшого розвитку. Виявилось, що Celebrate Diversity, то не пусті слова. Другий рік поспіль перемогла талановита і щира пісня. Португалія, вітаємо!

Вітаємо і тих, хто привніс до конкурсу щось нове: дівчину з Бельгії з крутою піснею рівня London Grammar, хлопців з Норвегії, що не побоялись показати цікаву актуальну електроніку; виконавця з Австрії та багатьох інших. Ми раді, що змогли стати частиною цієї нової історії конкурсу і запропонували аудиторії Євробачення щось нове, незвичне та дійсно сучасне.

Скоро побачимось! O.Torvald», - идется в сообщении.

Напомню, Украина заняла на Евровидении третье место с конца.





