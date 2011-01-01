ТЕЛЕКРИТИКА

Участники «Голосу країни 7» рассказали, на что готовы ради любимых

Дуся
Участники главного вокального проекта страны «Голос країни 7» в честь Дня святого Валентина рассказали о своих самых романтических поступках в жизни.

Роман Дуда

Фото тут и далее: пресс-служба телеканала «1+1»

23-летний Роман Дуда из Киева, который работает швейцаром в отеле, в очередной раз доказал, что он отчаянный романтик:

«Как-то раз я по уши влюбился в одну девушку. Дело было зимой. И мне так хотелось согревать ее своим теплом, чтобы ей всегда было уютно, даже когда меня нет рядом. Я решил научится вязать и сделать для нее шапку своими руками. Я так увлекся, что «обвязал» всю семью: связал пять шапок и два шарфа», - признался Роман.

На «слепых прослушиваниях» «Голосу країни 7» Роман Дуда исполнил под гитару песню Avicii «Wake me up» и развернул кресла Сергея Бабкина, Джамалы и Потапа. А началось все с того, что в институте он устроился в отель, чтобы заработать на гитару. На проект Роман пришел, чтобы осуществить свою мечту и стать гостем гостиницы, в которой работает.

Марта Адамчук

30-летняя Марта Адамчук из Черновцов, которая 3 года работала бэк-вокалисткой дуэта Потап и Настя, рассказала, что настоящими поступками считает простые, но искренние вещи:

«В 2011 году я случайно увидела в Интернете, что по календарю Майя 25 июля - это Новый Год, день вне времени. Я решила, что именно этот вечер «вне времени» хочу провести со своим любимым человеком и сделать ему сюрприз. Я нашла самый высокий холм в Киеве и привела его туда, мы легли на траву, и заметили яркую-яркую звезду. Это была встреча двух светил, когда Сириус вместе с Солнцем становятся на один уровень. Две звезды будто сошлись в одну. Этот момент стал нашим самым любимым воспоминанием», - рассказала Марта.

Марта пришла на «Голос країни-7» для того, чтобы доказать самой себе, что она может стать успешной сольной певицей. Мощным исполнением песни Игоря Талькова «Я вернусь» ей удалось развернула все четыре тренерские кресла.

Ингрет Костенко

19-летняя Ингрет Костенко из Винницы, которая пишет песни с 11 лет, рассказала, что любит удивлять близких сюрпризами и даже на все праздники дарит открытки, сделанные своими руками:

«Как-то раз на День Рождения своего любимого человека я решила придумать квест. Конечно же, не обошлось без помощи друзей. Отправной точкой квеста стал плакат с изображением пошаговой инструкции. В то время, когда мой возлюбленный разгадывал наши загадки, мы наблюдали за ним с крыши дома. Если он шел совершенно в другую сторону, громко кричали «холодно». Этот день мы с улыбкой вспоминаем до сих пор», - поделилась Ингрет

Космическая Ингрет пришла на проект «Голос країни-7», чтобы отвлечь людей от бытовых проблем и показать, что есть что-то светлое жизни, и об этом не стоит забывать. Своим необычным исполнением песни Пелагеи «Пташечка» Ингрет развернула все четыре тренерские кресла.

Кирилл Сулыга

19-летний бизнесмен Кирилл Сулыга также рассказал, на что способен ради своей половинки:

«Я решил сделать девушке сюрприз и без предупреждения приехать к ней в Париж. Перелет был с пересадкой во Франкфурте, где, к моему удивлению, мы с ней встретились в аэропорту. Она решила сделать мне такой же сюрприз. Чудеса случаются», - признался Кирилл.

Кирилл Сулыга начал зарабатывать свои первые деньги в 14 лет, став независимым от родителей в финансовом плане. В 16 лет парень создал свой первый бизнес – онлайн кондитерскую. Сейчас Кирилл занимается стартапами, у него также есть своя команда по разработке сайтов.

На «слепых прослушиваниях» своим романтичным исполнением песни группы Друга ріка «Три хвилини» Кирилл развернул кресла Сергея Бабкина и Джамалы.



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