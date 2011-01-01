Участники «Голосу країни 7» рассказали, на что готовы ради любимых

23-летний Роман Дуда из Киева, который работает швейцаром в отеле, в очередной раз доказал, что он отчаянный романтик:
«Как-то раз я по уши влюбился в одну девушку. Дело было зимой. И мне так хотелось согревать ее своим теплом, чтобы ей всегда было уютно, даже когда меня нет рядом. Я решил научится вязать и сделать для нее шапку своими руками. Я так увлекся, что «обвязал» всю семью: связал пять шапок и два шарфа», - признался Роман.
30-летняя Марта Адамчук из Черновцов, которая 3 года работала бэк-вокалисткой дуэта Потап и Настя, рассказала, что настоящими поступками считает простые, но искренние вещи:
«В 2011 году я случайно увидела в Интернете, что по календарю Майя 25 июля - это Новый Год, день вне времени. Я решила, что именно этот вечер «вне времени» хочу провести со своим любимым человеком и сделать ему сюрприз. Я нашла самый высокий холм в Киеве и привела его туда, мы легли на траву, и заметили яркую-яркую звезду. Это была встреча двух светил, когда Сириус вместе с Солнцем становятся на один уровень. Две звезды будто сошлись в одну. Этот момент стал нашим самым любимым воспоминанием», - рассказала Марта.
19-летняя Ингрет Костенко из Винницы, которая пишет песни с 11 лет, рассказала, что любит удивлять близких сюрпризами и даже на все праздники дарит открытки, сделанные своими руками:
«Как-то раз на День Рождения своего любимого человека я решила придумать квест. Конечно же, не обошлось без помощи друзей. Отправной точкой квеста стал плакат с изображением пошаговой инструкции. В то время, когда мой возлюбленный разгадывал наши загадки, мы наблюдали за ним с крыши дома. Если он шел совершенно в другую сторону, громко кричали «холодно». Этот день мы с улыбкой вспоминаем до сих пор», - поделилась Ингрет
19-летний бизнесмен Кирилл Сулыга также рассказал, на что способен ради своей половинки:
«Я решил сделать девушке сюрприз и без предупреждения приехать к ней в Париж. Перелет был с пересадкой во Франкфурте, где, к моему удивлению, мы с ней встретились в аэропорту. Она решила сделать мне такой же сюрприз. Чудеса случаются», - признался Кирилл.
Кирилл Сулыга начал зарабатывать свои первые деньги в 14 лет, став независимым от родителей в финансовом плане. В 16 лет парень создал свой первый бизнес – онлайн кондитерскую. Сейчас Кирилл занимается стартапами, у него также есть своя команда по разработке сайтов.