Участники «Голосу країни 7» рассказали, на что готовы ради любимых

23-летний Роман Дуда из Киева, который работает швейцаром в отеле, в очередной раз доказал, что он отчаянный романтик:

«Как-то раз я по уши влюбился в одну девушку. Дело было зимой. И мне так хотелось согревать ее своим теплом, чтобы ей всегда было уютно, даже когда меня нет рядом. Я решил научится вязать и сделать для нее шапку своими руками. Я так увлекся, что «обвязал» всю семью: связал пять шапок и два шарфа», - признался Роман.