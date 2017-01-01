ТЕЛЕКРИТИКА

Участник телевикторины не смог ответить на вопрос, хотя ответ был у него на футболке

Дуся

Участник испанского телешоу Ahora caigo канала Antena 3 по имени Альберто не справился с простым вопросом о супергероях из комиксов, и это несмотря на то, что ответ был прямо на его футболке.

По правилам викторины участники в условиях ограниченного времени должны отвечать на вопросы, выбирая правильный ответ из трех вариантов. Альберто попался такой вопрос: «Кем является Стив Роджерс в "Мстителях"?»

Выбирая между ответами «Доктор», «Сеньор» и «Капитан», парень назвал первый вариант, хотя на футболке Альберто был изображен Стив Роджерс, он же Капитан Америка.

Телезрители викторины в Twitter назвали незадачливого участника шоу позером и посоветовали всем интересоваться, что нарисовано на одежде прежде, чем ее носить.

«Прямо как одна моя знакомая, – написал один из пользователей соцсетей. – У нее была футболка с Ramones (последний участник группы скончался в 2014 году. – Прим. ред.), и она говорила, что хочет как-нибудь увидеть их вживую».

Главное в разделе

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Популярное на Телекритике



Культура

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Бизнес

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ