Участник шоу «Топ-модель по-украински» попал на обложку международного журнала

Как сообщила пресс-служба телеканала, за приз боролись двое участников проекта – Сергей Пистрый и Самвел Туманян. Правда, они даже не догадывались, что соперничают не за место в реалити, а за крутой трофей.

По правилам, шоу должен был оставить один из участников, но в тот день судьи решили никого не выгонять.

«Топ-модель по-украински» – это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины.