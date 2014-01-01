Участник Евровидения-2017 от Болгарии засветился в оккупированном Крыму в 2014 году

Чем ближе финал Евровидения-2017, тем больше мы узнаем об участниках конкурса. Вчера я вам рассказывала о португальце Сальвадоре Собрале, которому срочно нужна операция, а сегодня речь зайдет о Кристиане Костове из Болгарии.

В сети появилось видео, на котором Кристиан в 2014 году посетил аннексированный Крым.