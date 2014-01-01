Участник Евровидения-2017 от Болгарии засветился в оккупированном Крыму в 2014 году

Чем ближе финал Евровидения-2017, тем больше мы узнаем об участниках конкурса. Вчера я вам рассказывала о португальце Сальвадоре Собрале, которому срочно нужна операция, а сегодня речь зайдет о Кристиане Костове из Болгарии.
В сети появилось видео, на котором Кристиан в 2014 году посетил аннексированный Крым.
Кристиан Костов выступил в «Артеке» в День защиты детей 1 июня 2014 года - то есть через несколько месяцев после аннексии украинского полуострова РФ. Тогда он был известен как участник российского проекта первого сезона «Голос. Дети».
Напомню, что именно из-за посещения аннексированного Крыма участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили посещать Украину на три года.
Костов сейчас находится на четвертом месте в прогнозах букмекеров. Он выступит во втором полуфинале Евровидения-2017 с «песней «Beautiful Mess».
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