Убийца из Twitter: японский маньяк отрубал головы пользователям соцсетей

Подозреваемый в серии жестоких убийств Такахиро Сираиси (Takahiro Shiraishi), которого называют «Убийца из Twitter», заманивал публикующих суицидальные посты пользователей соцсети и отрубал им головы. Всего он обезглавил девять человек в возрасте от 15 до 26 лет, сообщает Daily Mail.

Полицейские задержали Шираиши в ходе расследования пропажи 23-летней девушки, которая накануне сообщила в Twitter о намерении совершить суицид. На ее пост откликнулся маньяк, который пообещал девушке помочь с суицидом и покончить с собой за компанию. В то же время с ней связались сотрудники правоохранительных органов и попросили организовать встречу с Сираиси, где и задержали подозреваемого. В его квартире в пригороде Токио были обнаружены останки тех, кто пропал месяцем ранее.

В свою очередь администрация Twitter ввела новое правило, которое гласит, что пользователи не имеют права способствовать и поощрять самоубийства. К борьбе с самоубийствами также подключилось и японское правительство. По сообщению главного секретаря кабинета министров, планируется поддерживать молодых людей, которые размещают суицидальные посты в социальных сетях.